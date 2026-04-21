ماكرون: فرنسا ستساعد اللبنانيين في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل

21 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن باريس ستساعد السلطات اللبنانية في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل، حتى وإن لم تكن جزءا مباشرا من هذه المحادثات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أوضح ماكرون أن وجود فرنسا على طاولة المفاوضات يُعد أمرا “ثانويا” مشددا على أن مصلحة لبنان تقتضي أن يقدّم الجميع المساعدة له في هذه المفاوضات.

وترتبط فرنسا بعلاقات تاريخية وطيدة مع لبنان وتسعى إلى لعب دور في هذه المحادثات، لكنها تواجه معارضة من إسرائيل والولايات المتحدة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )