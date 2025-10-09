ماكرون: مؤتمر باريس بشأن غزة يهدف لتكميل المبادرة الأمريكية

The Swiss voice in the world since 1935
باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ السلام في قطاع غزة، وإن المؤتمر الحالي المنعقد في باريس لمناقشة هذا الأمر يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأمريكية.

وتستضيف فرنسا اجتماعا لوزراء خارجية دول غربية وعربية في باريس يوم الخميس لمناقشة تشكيل قوة دولية لحفظ السلام والمساعدة في إعادة إعمار غزة بمجرد توقف القتال.

ووقعت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اتفاقا يوم الخميس لوقف إطلاق النار وتحرير رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، وهي المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

