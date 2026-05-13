The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ماكرون في إثيوبيا لدعم الاتحاد الإفريقي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى أديس أبابا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد قبل اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الافريقي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة.

وهذه المحطة في إثيوبيا هي الأخيرة ضمن جولة له في القارة الإفريقية بدأت السبت من مصر، وتخللتها الاثنين والثلاثاء قمة “أفريكا فوروورد” الفرنسية الافريقية، والتي عُقدت للمرة الأولى في دولة ناطقة بالإنكليزية هي كينيا. وقد أجرى ماكرون الأحد محادثات ثنائية مع الرئيس الكيني وليام روتو.

وهذه أول زيارة رسمية لماكرون إلى مقر الاتحاد الافريقي. وبحسب قصر الإليزيه، تهدف الزيارة إلى تقديم دعم فرنسي لجهود الوساطة وحل النزاعات التي تبذلها المنظمة الإفريقية.

وقال ماكرون، في افتتاح قمة “أفريكا فوروورد” الاثنين، “ندعم برنامج الاتحاد الافريقي الذي يتمتع بقدرات أكبر للدفاع عن عمليات حفظ السلام والأمن، والذي يستطيع، بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة، بناء جهود وساطة خاصة به، وتمكينه من تطوير حلوله الخاصة للسلام والأمن”.

وفي مقابلة أجراها الثلاثاء مع قناتي “تي في 5″ و”فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، أشار كمثال إلى جهود الوساطة المختلفة المتعلقة بالنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ففف-ايف/رك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية