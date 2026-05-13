ماكرون في إثيوبيا لدعم الاتحاد الإفريقي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى أديس أبابا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد قبل اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الافريقي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة.

وهذه المحطة في إثيوبيا هي الأخيرة ضمن جولة له في القارة الإفريقية بدأت السبت من مصر، وتخللتها الاثنين والثلاثاء قمة “أفريكا فوروورد” الفرنسية الافريقية، والتي عُقدت للمرة الأولى في دولة ناطقة بالإنكليزية هي كينيا. وقد أجرى ماكرون الأحد محادثات ثنائية مع الرئيس الكيني وليام روتو.

وهذه أول زيارة رسمية لماكرون إلى مقر الاتحاد الافريقي. وبحسب قصر الإليزيه، تهدف الزيارة إلى تقديم دعم فرنسي لجهود الوساطة وحل النزاعات التي تبذلها المنظمة الإفريقية.

وقال ماكرون، في افتتاح قمة “أفريكا فوروورد” الاثنين، “ندعم برنامج الاتحاد الافريقي الذي يتمتع بقدرات أكبر للدفاع عن عمليات حفظ السلام والأمن، والذي يستطيع، بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة، بناء جهود وساطة خاصة به، وتمكينه من تطوير حلوله الخاصة للسلام والأمن”.

وفي مقابلة أجراها الثلاثاء مع قناتي “تي في 5″ و”فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، أشار كمثال إلى جهود الوساطة المختلفة المتعلقة بالنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

