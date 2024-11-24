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في سويسرا، توجد أصناف كثيرة من التأمينات تغطي جميع الحالات تقريبًا. لكن بعضها إلزامي ويُمكن أن يؤثر بشكل كبير على ميزانية الفرد أو العائلة.

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تنفق الأسر السويسرية إجمالا حوالي 10٪ من دخلها على تسديد أقساط التأمينات بمختلف أصنافها. البعض منها إلزامي والجزء الآخر مُوصى به بشدة في حالات معينة.

التأمين الصحي

ينص القانون على أنه يجب على كل فرد مقيم في سويسرا أن يحصل على تأمين صحي أساسي يغطي معظم الأأوضاع الصحية، بدءا من الولادة ووصولا إلى معايدة الأطباء مرورا بالأمراض الخطيرة. كما يتم تغطية معظم الأدوية الموصوفة.

يجب على أي شخص ينتقل للإقامة في سويسرا الحصول على تأمين في غضون ثلاثة أشهر من وصوله. ولديه الحق في الاختيار بين عدة صناديق تأمينات صحية خاصة والعديد من نماذج التمويل، لكن لا تُوجد فوارق بينها في إمكانية الحصول على الرعاية والوصول إليها بالنسبة للتأمين الصحي الأساسي.

القسط الشهري ثابت ولا يعتمد على دخل الأسرة أو على إمكانياتها المالية. وإذا كانت تكلفة التأمين مرتفعة للغاية، فمن الممكن للشخص المعني التقدم بطلب للحصول على مساعدة من طرف الكانتون الذي يُقيم فيه (ما يُعرف بنظام “الإعانات”).

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المزيد جولة في “أدغال” أقساط التأمين الصحي السويسري تم نشر هذا المحتوى على تقدم شركات التأمين الإلزامي نفس الخدمات في جميع مناطق سويسرا، ولكن الرسم البياني أدناه يوضح التفاوت في المبالغ التي يدفعها السويسريون حسب كانتون إقامتهم وشركة التأمين المتعاقدين معها. لا يبيّن هذا الرسم البياني سوى جزء صغير من الأسعار المُعتمدة. وبعد الأخذ بعين الإعتبار مُختلف خصوم التأمين، والفئة العمرية، ومكان الإقامة، ونماذج التأمين، استنتج المكتب الفدرالي… طالع المزيدجولة في “أدغال” أقساط التأمين الصحي السويسري

لا يسدد التأمين الصحي الأساسي جميع النفقات الصحية، ويجب على الشخص المُؤمّن عليه دفع مبلغ سنوي ثابت من جيبه (ما يُعرف بـ “المبلغ القابل للخصم”) و10٪ من التكاليف التي تتجاوز هذا المبلغ (ما يُعرف بـ “الدفعة المشتركة”). تصل قيمة المبلغ القابل للخصم العادي إلى 300 فرنك، لكن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يميلون إلى اختيار خصم أعلى من أجل خفض قيمة أقساطهم الشهرية. من الممكن أيضًا خفض تكلفة التأمين من خلال قبول قيود معينة (كالمرور عبر مركز اتصال قبل كل استشارة، وشراء الأدوية في صيدليات معينة فقط، وما شابه ذلك من التقييدات).

تختلف قيمة أقساط التأمين الصحي من كانتون إلى كانتون ومن صندوق إلى آخر؛ وتزداد قيمتها كل عام تقريبًا. في بداية كل خريف، يكون من الممكن مقارنة أسعار الأقساط المستقبلية كما تتاح إمكانية التغيير من شركة تأمين صحي إلى أخرى مرة واحدة في السنة.

في السياق، تُوجد العديد من التأمينات الإضافية الاختيارية، والتي تغطي على سبيل المثال، رعاية الأسنان أو مشاكل الرؤية أو الأحداث غير المتوقعة أثناء السفر إلى الخارج.

التأمين ضد الحوادث

يتم تأمين الموظفين والأجراء تلقائيًا من قبل ربّ العمل ضد الحوادث والأمراض المهنية. إذا كانوا يعملون أكثر من ثماني ساعات في الأسبوع مع نفس صاحب العمل، فإنه مؤمن عليهم أيضًا ضد الحوادث غير المهنية. وهذا يتعلق أيضًا بالذين هم في فترة تدريبية من النساء والرجال والعاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعملون في بيوتهم أو المُستخدمين كعمال منزليين.

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يجب على ربات وأرباب البيوت والأطفال والطلاب والمتقاعدين الحصول على تأمين ضد الحوادث مع تأمينهم الصحي الأساسي. أما أصحاب الأعمال الحرة من الرجال والنساء فهم غير ملزمين بتأمين أنفسهم ضد الحوادث.

التأمين على المسؤولية المدنية

يجب أن يكون لدى مالكي السيارات والدراجات النارية والدراجات الكهربائية السريعة تأمين مسؤولية مدنية خاص بالمركبات من أجل تغطية الأضرار التي قد تلحق بأطراف ثالثة. ويمكنهم تمديد صلاحية هذا التأمين ليشمل أيضًا الأضرار التي يُمكن أن تلحق بمركباتهم (تُعرف اختصارا بـ “كاسكو”). في المقابل، يُشترط وجوبا إبرام عقد تأمين من صنف “كاسكو شامل” عند شراء مركبات عن طريق آليات الإيجار المالي (Leasing).

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المزيد هل يدفع الأجانب أقساط تأمين أعلى على السيارات في سويسرا؟ تم نشر هذا المحتوى على والجواب على سؤال هذا القارئ هو: نعم. تطلب شركات التأمين على السيارات في سويسرا أقساطا أعلى من مواطني دول معينة مقارنة بمواطني بلدان أخرى. يقول تاكاشي سوجيموتو ، المتحدث باسم جمعية التأمين السويسرية: “وفقًا لمعلوماتنا ، تعد الجنسية معيارًا مهمًا في تحديد مقدار أقياط التأمين لدى معظم شركات التأمين”. عند ضبط قيمة الأقساط، تأخذ شركات… طالع المزيدهل يدفع الأجانب أقساط تأمين أعلى على السيارات في سويسرا؟

تأمين المسؤولية المدنية العامة، الذي يغطي جميع الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة، اختياري من حيث المبدأ. ولكنه مطلوب بشكل عام عند استئجار عقار وهو إلزامي لمالكي الكلاب في غالبية الكانتونات.

تختلف الأسعار بشكل كبير اعتمادًا على المبلغ المُؤمّن عليه وعلى قيمة “المبلغ القابل للخصم” وعلى المخاطر المدرجة في عقد التأمين. ومن الممكن إضافة خيارات إلى تأمين المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار التي تحدث أثناء قيادة مركبات طرف ثالث أو لدى ممارسة هوايات من نوع خاص، مثل الصيد والطائرات النموذجية.

التأمين على المنزل

يغطي هذا الصنف من التأمين الأضرار التي تلحق بجميع الممتلكات الشخصية الموجودة داخل مسكن، مثل الأثاث والتلفزيون والملابس. وهو يتدخل بشكل خاص في حالة السرقة أو الحريق أو التلف الناتج عن المياه، أي عندما يتعلق الأمر بسبب خارجي.

التأمين على المنازل ليس إلزاميا، إلا في عدد قليل من الكانتونات التي تشترط قوانينها أن يكون الجميع مؤمنا ضد الحريق والأخطار الطبيعية. ومن الممكن إضافة خيارات من أجل تغطية الأضرار التي يسببها أفراد الأسرة أيضا أو السرقات التي قد تحدث خارج المنزل.

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