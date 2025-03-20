ما هي التعريفة الجمركية؟ الدليل المختصر

تلعب التعريفات الجمركية دورًا رئيسيًا في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية وتحركاته الدبلوماسية. ولكن من المستفيد الحقيقي ومن يدفع الثمن؟ يقدم هذا الفيديو لمحة مختصرة عن التعريفات الجمركية المختلفة، وتأثيرها على الأسعار.

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ما هي التعريفة الجمركية؟ التعريفات الجمركية هي ضرائب تفرضها الحكومات على السلع والخدمات المستوردة، مما يزيد من تكلفة المنتجات الأجنبية مقارنة بالبدائل المنتجة محليًا.

يمكن استخدام هذه الرسوم الجمركية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، أو زيادة الإيرادات الحكومية، أو معالجة الاختلالات التجارية. كما يمكن استخدام التعريفات الجمركية كورقة ضغط دبلوماسي.

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تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

المراجعة: مي المهدي