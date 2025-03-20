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ما هي التعريفة الجمركية؟ الدليل المختصر

تلعب التعريفات الجمركية دورًا رئيسيًا في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية وتحركاته الدبلوماسية. ولكن من المستفيد الحقيقي ومن يدفع الثمن؟ يقدم هذا الفيديو لمحة مختصرة عن التعريفات الجمركية المختلفة، وتأثيرها على الأسعار.

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صحفي متعدد وسائط، أعمل في جنيف الدولية وأساعد على مراقبة جودة التحرير في قسم اللغة الإنجليزية, صحفية سويسرية وتشيلية متخصصة في الوسائط المتعددة، ولديّ خبرة طويلة في إعداد التقارير الصحفية. شغوفة بالتحقيقات الاستقصائية، لكنني أمارس جميع الأشكال الصحفية الأخرى.

متخصص في تطوير أشكال فيديو وبودماست توضيحية للعرض على الهاتف المحمول، أمزج فيها بين أساليب الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية. درست في جامعة زيورخ للفنون وبدأت العمل كصحفي فيديو في سويس إنفو في عام 2004. ثم تخصصت في إنشاء أساليب متنوعة لموادنا المرئية.

ما هي التعريفة الجمركية؟ التعريفات الجمركية هي ضرائب تفرضها الحكومات على السلع والخدمات المستوردة، مما يزيد من تكلفة المنتجات الأجنبية مقارنة بالبدائل المنتجة محليًا.

يمكن استخدام هذه الرسوم الجمركية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، أو زيادة الإيرادات الحكومية، أو معالجة الاختلالات التجارية. كما يمكن استخدام التعريفات الجمركية كورقة ضغط دبلوماسي.

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هل تنجح منظمة التجارة العالمية في أداء دورها على أكمل وجه؟  

تم نشر هذا المحتوى على تتصاعد التوترات التجارية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه وبدء تطبيق التعريفات الجمركية. ما الذي يمكن أن تفعله منظمة التجارة العالمية في جنيف حيال ذلك؟

طالع المزيدهل تنجح منظمة التجارة العالمية في أداء دورها على أكمل وجه؟  

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

المراجعة: مي المهدي

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية