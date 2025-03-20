ما هي التعريفة الجمركية؟ الدليل المختصر

تلعب التعريفات الجمركية دورًا رئيسيًا في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية وتحركاته الدبلوماسية. ولكن من المستفيد الحقيقي ومن يدفع الثمن؟ يقدم هذا الفيديو لمحة مختصرة عن التعريفات الجمركية المختلفة، وتأثيرها على الأسعار.
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صحفي متعدد وسائط، أعمل في جنيف الدولية وأساعد على مراقبة جودة التحرير في قسم اللغة الإنجليزية,
صحفية سويسرية وتشيلية متخصصة في الوسائط المتعددة، ولديّ خبرة طويلة في إعداد التقارير الصحفية. شغوفة بالتحقيقات الاستقصائية، لكنني أمارس جميع الأشكال الصحفية الأخرى.
متخصص في تطوير أشكال فيديو وبودماست توضيحية للعرض على الهاتف المحمول، أمزج فيها بين أساليب الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية.
درست في جامعة زيورخ للفنون وبدأت العمل كصحفي فيديو في سويس إنفو في عام 2004. ثم تخصصت في إنشاء أساليب متنوعة لموادنا المرئية.
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