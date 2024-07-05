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هيئة مراقبة الأسعار السويسرية ستراقب بنك يو بي إس عن كثب في الفترة القادمة

سيتم مراقبة بنك يو بي إس عن كثب من قبل هيئة مراقبة الأسعار في المستقبل.
سيتم مراقبة بنك يو بي إس عن كثب من قبل هيئة مراقبة الأسعار في المستقبل. Keystone-SDA

بعد اندماج مصرف يو بي إس (UBS ) ومصرف كريدي سويس (Credit Suisse)، تعتزم هيئة مراقبة الأسعار السويسرية مراقبة المصرف السويسري الكبير الوحيد المتبقي في سويسرا.

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Keystone-SDA

هذا ما أعلنته هيئة مراقبة الأسعار أمس الخميس عقب اجتماع مع هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (Finma) ولجنة المنافسة (ComCo) والمصرف الوطني السويسري (SNB).

وقد وافقت هيئة الإشراف في منتصف شهر يونيو الماضي على اندماج يو بي إس وكريدي سويس دون أي شروط. ومع ذلك، فقد توصل تحقيق لجنة المنافسة الذي نُشر في نفس الوقت إلى استنتاج مفاده أن بنك يو بي إس المندمج يتمتع بقوة أو حتى هيمنة في بعض الأسواق.

وبالتالي فإن الجهة المشرفة على الأسعار مسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة إساءة استخدام الأسعار في هذه الأسواق، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة يوم الخميس. وأضاف البيان أن الأعمال التحضيرية اللازمة قد بدأت بالفعل منذ بعض الوقت وتم التخطيط لمراقبة السوق.

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وكالعادة، يمكن لأي شخص الإبلاغ عن أي اشتباه في إساءة استخدام قوة التسعير إلى هيئة مراقبة الأسعار. ويمكن القيام بذلك أيضًا دون الكشف عن الهوية عبر الموقع الإلكتروني.

وستعمل هيئة مراقبة الأسعار مع الأطراف المعنية. وفي المستقبل، سيكون التشاور التفصيلي مع البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسعار إلزاميًا، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الإقراض. وتنفيذاً لمهامها القانونية، وافقت هيئة مراقبة الأسعار أيضاً على التعاون الوثيق مع لجنة المنافسة بشكل منتظم.

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