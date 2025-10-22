مباحثات تجارية بين مودي وترامب سعيا لإصلاح العلاقات

أفاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء بأنه أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أشار الأخير إلى أنهما بحثا التجارة في ظل مساعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة بينهما.

تدهورت العلاقات بين البلدين في آب/اغسطس عندما زاد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الهندية للولايات المتحدة إلى 50 في المئة فيما اتّهم مسؤولون أميركيون الهند بتمويل الحرب الروسية على أوكرانيا عبر شراء النفط الروسي بسعر مخفّض.

وأثناء حفل بمناسبة مهرجان الأضواء الهندوسي “ديوالي” الثلاثاء، قال ترامب للصحافيين إنه تحدّث هاتفيا مع مودي.

وقال ترامب وهو يضيء شموعا في البيت الأبيض بمناسبة ديوالي “ناقشنا التجارة وبحثنا الكثير من الأمور، خصوصا في عالم التجارة.. إنه مهتم كثيرا في ذلك”.

شكر مودي الرئيس الأميركي على الاتصال، معربا على منصة “إكس” عن أمله في أن “تواصل ديموقراطيتانا العظيمتان تنوير العالم بالأمل”.

ولم تتوصل الهند بعد إلى اتفاق تجاري رسمي مع الولايات المتحدة، رغم أنها من بين أولى الدول التي أطلقت مفاوضات مع واشنطن بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.

وكرر ترامب مزاعمه التي أطلقها أول مرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر بأن الهند ستخفض عمليات شراء النفط الروسي. ولم تؤكد نيودلهي أو تنفِ أي تحوّل في سياساتها.

وتعتمد الهند التي تعد من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على مورّدين خارجيين لتغطية أكثر من 85 في المئة من احتياجاتها النفطية.

وبدأت نيودلهي التي اعتمدت تقليديا على المنتجين في الشرق الأوسط، شراء الخام الروسي بأسعار مخفّضة جدا عام 2022، مستفيدة من العقوبات الغربية التي حدّت من خيارات موسكو للتصدير.

وأدت مسائل أخرى إلى توتر العلاقة بين واشنطن والهند هذا العام.

تشمل هذه المسائل تأكيدات ترامب بأنه نجح في إقناع الهند وباكستان بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضع حدا لنزاع استمر أربعة أيام في أيار/مايو على منطقة كشمير المتنازع عليها. وذكر مودي بأن أي زعيم عالمي لم يقم بوساطة من هذا النوع.

والشهر الماضي، زادت إدارة ترامب رسوم تأشيرات H-1B للعمال المهرة إلى 100 ألف دولار. ويشكّل الهنود ثلاثة أرباع الحاصلين على هذه التأشيرة تقريبا.

وقد يجتمع ترامب ومودي هذا الشهر أثناء قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقررة في ماليزيا والتي يتوقع أن يحضرها ترامب.

ولم تؤكد نيودلهي إن كان مودي سيشارك إذ أن الهند غير منضوية في التكتل المكوّن من عشر دول.

لكن بعض الصحف الهندية ذكرت أنه قد يحضر.

