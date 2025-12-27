مبادرة إماراتية لدعم “التاجر الصغير”
أطلق مهرجان شِتَانا في حتّا الإماراتي مبادرة “التاجر الصغير” بالتعاون مع “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، بهدف غرس مفاهيم ريادة الأعمال لدى الأطفال، وتعريفهم بأسس التفاعل التجاري في بيئة تعليمية تفاعلية ومحفّزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.
وذكرت الوكالة أنّ المبادرة تأتي “في إطار دعم المشاريع الناشئة، وتشجيع الجيل الجديد على خوض تجارب عملية في عالم الأعمال، من خلال إتاحة الفرصة للأطفال لعرض أفكارهم ومنتجاتهم أمام الجمهور، بما يعزز مهارات التواصل، والتفكير الإبداعي، والثقة بالنفس”.
وشهدت المبادرة مشاركة أربعة مشاريع صغيرة يقودها أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما، عكست تنوّع الاهتمامات والإبداعات، وشملت مشروع “عكوس لطيفة” في مجال التصوير الفوتوغرافي، و Little Butterflies المتخصص في صناعة الأكسسوارات، و”بطل الليم” في مجال القرطاسية، إضافة إلى Creative Art90 في مجالي الأزياء والقرطاسية.
هت/الح