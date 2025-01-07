مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مبعوث ترامب للشرق الأوسط يأمل في إحراز تقدم في أزمة الرهائن الإسرائيليين في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط يوم الثلاثاء إنه يأمل في تحقيق نتائج طيبة فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

وأضاف ويتكوف خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا “آمل حقا في أن تكون لدينا أنباء سارة نعلنها نيابة عن الرئيس بحلول موعد تنصيبه”.

وقال الجمهوري ترامب “إذا لم يعد الرهائن بحلول الوقت الذي سأتولى فيه الرئاسة، فستنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها في الشرق الأوسط ولن يكون الأمر جيدا لحماس ولن يكون جيدا بكل صراحة لأي أحد”، مشيرا إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
51 إعجاب
84 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
268 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية