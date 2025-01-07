مبعوث ترامب للشرق الأوسط يأمل في إحراز تقدم في أزمة الرهائن الإسرائيليين في غزة

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(رويترز) – قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط يوم الثلاثاء إنه يأمل في تحقيق نتائج طيبة فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

وأضاف ويتكوف خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا “آمل حقا في أن تكون لدينا أنباء سارة نعلنها نيابة عن الرئيس بحلول موعد تنصيبه”.

وقال الجمهوري ترامب “إذا لم يعد الرهائن بحلول الوقت الذي سأتولى فيه الرئاسة، فستنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها في الشرق الأوسط ولن يكون الأمر جيدا لحماس ولن يكون جيدا بكل صراحة لأي أحد”، مشيرا إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.