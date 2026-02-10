مبيعات التجزئة الأميركية تخالف توقعات نهاية العام وتبقى دون تغيير

أظهرت بيانات حكومية متأخرة صدرت الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لم تسجل نموا في كانون الأول/ديسمبر مخالفة توقعات المحللين، مع تسليط الضوء بشكل متزايد على ثقة المستهلك الأميركي، وهو محرك رئيسي للاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي المبيعات ظل ثابتا على أساس شهري عند 735 مليار دولار.

ويمثل هذا انخفاضا عن النمو المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0,6 %، والذي شهد انتعاشا بفضل موسم التسوق في نهاية العام.

لكن يبدو أن الإنفاق قد تراجع مخالفا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة داو جونز نيوزوايرز وصحيفة وول ستريت جورنال، والذين توقعوا نموا بنسبة 0,4%.

وأظهر تقرير وزارة التجارة انخفاضا في الإنفاق عبر فئات مختلفة تشمل وكلاء السيارات ومتاجر الأثاث ومتاجر الإلكترونيات، بالإضافة إلى المطاعم والحانات.

وانخفضت مبيعات وكلاء السيارات بنسبة 0,2% عن الشهر السابق، بينما تراجعت مبيعات متاجر الأثاث بنسبة 0,9%.

وانخفضت مبيعات المطاعم والحانات بشكل طفيف بنسبة 0,1%. لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق على الضروريات الأساسية كالبقالة.

ومقارنة بالعام الماضي ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2,4 % في كانون الأول/ديسمبر، في تباطؤ طفيف عن معدلات النمو في تشرين الثاني/نوفمبر.

