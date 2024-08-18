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متحدث: إصابة 3 من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان “بجروح طفيفة” جراء انفجار

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بيروت (رويترز) – قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للقوة أصيبوا “بجروح طفيفة” جراء وقوع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين بجنوب لبنان.

وأضاف المتحدث أندريا تيننتي “جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في دورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث”. ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الانفجار.

وقال تيننتي “نذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين”.

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