متحدثة إسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن صفقة تبادل الأسرى

القدس (رويترز) – قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان يوم الخميس إن إسرائيل لا تعتزم إطلاق سراح القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن اتفاق تسنى التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وأضافت لصحفيين “أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءا من صفقة الإفراج هذه”.

وسبق أن اتفقت إسرائيل وحماس في محادثات غير مباشرة على إطلاق سراح الرهائن الثمانية والأربعين المحتجزين لدى مسلحين في غزة مقابل إطلاق سراح نحو 2000 سجين فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)