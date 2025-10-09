The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

متحدثة إسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن صفقة تبادل الأسرى

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان يوم الخميس إن إسرائيل لا تعتزم إطلاق سراح القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن اتفاق تسنى التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وأضافت لصحفيين “أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءا من صفقة الإفراج هذه”.

وسبق أن اتفقت إسرائيل وحماس في محادثات غير مباشرة على إطلاق سراح الرهائن الثمانية والأربعين المحتجزين لدى مسلحين في غزة مقابل إطلاق سراح نحو 2000 سجين فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية