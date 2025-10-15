The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من حماس الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء إن إسرائيل تتوقع من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي “حماس… مطالبة بالوفاء بالتزاماتها مع الوسطاء وإعادة جميع رهائننا في إطار تنفيذ الاتفاق (الخاص بوقف إطلاق النار في غزة)”.

وأردفت قائلة “لن نساوم على هذا، ولن ندخر جهدا حتى يعود رهائننا الذين سقطوا واحدا تلو الآخر”.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية