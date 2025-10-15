متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من حماس الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن

1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء إن إسرائيل تتوقع من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي “حماس… مطالبة بالوفاء بالتزاماتها مع الوسطاء وإعادة جميع رهائننا في إطار تنفيذ الاتفاق (الخاص بوقف إطلاق النار في غزة)”.

وأردفت قائلة “لن نساوم على هذا، ولن ندخر جهدا حتى يعود رهائننا الذين سقطوا واحدا تلو الآخر”.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)