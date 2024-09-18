مجلس الأمن يجتمع الجمعة لمناقشة انفجارات لبنان

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة تفجير أجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان لاستهداف جماعة حزب الله.

وذكر زبوجار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر سبتمبر أيلول، أن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق من يوم الأربعاء من أن الانفجارات تشير إلى “خطر جدي لتصعيد كبير في لبنان ويجب بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد”.

وقال للصحفيين قبل الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة “من الواضح أن منطق جعل كل هذه الأجهزة تنفجر هو القيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان إن الأمين العام “يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر”.