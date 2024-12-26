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مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب

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من أحمد حجاجي

الكويت (رويترز) – أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين لرفع العقوبات عن سوريا.

كما أكد الوزراء خلال اجتماعهم في الكويت في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ضرورة “التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين”.

وقال البديوي، إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس يأتي تأكيدا على دعم المجلس لسوريا ولبنان “لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف”.

ورحب في الوقت نفسه “بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة”.

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