مجلس النواب الأميركي يتجّه إلى إقرار قانون ترامب للموازنة

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نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في نهاية المطاف صباح الخميس في تذليل اعتراضات أعضاء معارضين في الحزب للمضي قدما نحو إقرار نهائي لمشروع قانون الموازنة، في خطوة يفترض أن تشكل إنجازا تشريعيا كبيرا للرئيس دونالد ترامب في حين يحاول الديموقرطيون تأخير ذلك إلى أقصى حد ممكن.

صباحا، جاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال “يا لها من ليلة رائعة”، متطرّقا إلى “واحد من أهم مشاريع القوانين على مر العصور”.

وأبدى كثر من النواب المحافظين معارضتهم للنص، منتقدين خصوصا الزيادة المتوقعة في المديونية العامة في إطار هذا التشريع.

في ظل غالبية تقتصر على ثمانية مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمل معارضة أكثر من ثلاثة جمهوريين.

لكن تم تذليل العقبات الأخيرة في مفاوضات جرت في الكواليس قادها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، خلال الليل، بمساعدة سيّد البيت الأبيض.

وبات بالإمكان التصويت النهائي على النص الذي يصفه ترامب بأنه “القانون الكبير والجميل”، فيما يحاول زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز تأخيره إلى أقصى حد بخطاب مطوّل.

جيفريز الذي تحدث نحو الساعة الخامسة صباحا (9,00 ت غ) في الكونغرس، طن، استمرت كلمته حتى قبيل الظهيرة، إذ ندّد مدى نحو سبع ساعات بمشروع القانون الذي وصفه بأنه “وحشي مقزّز” وقال إنه “سيتسبب في معاناة الأميركيين العاديين” فيما سيخدم مصالح الأغنياء.

– اتصالات هاتفية –

قبل ذلك، شدّد ترامب نبرته متسائلا على “تروث سوشال” بعيد منتصف الليل “ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟”.

وفق صحيفة “ذا هيل” أجرى ترامب ليلا اتصالات هاتفية لإقناع الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروع القانون بتغيير موقفهم.

ويمثل مشروع القانون هذا حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.

وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.

غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأميركيين المتواضعي الدخل قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.

– “كبح الدين” –

كما يحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3,4 تريليونات دولار بحلول عام 2034، فيما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4,5 تريليونات دولار.

وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف “جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني”، في معرض تبريره تصويته ضد مشروع القانون.

واتّهم سيلف زملاءه في مجلس الشيوخ بأنهم “داسوا” على النسخة التي تم تبنيها سابقا في المجلس، مشددا على أن الأمر بالنسبة إليه هو في نهاية المطاف “مسألة أخلاقية”.

وغيّر سيلف ومعه ثلاثة من زملائه موقفهم بالتصويت لصالح إقرار مشروع القانون بعد ساعات قليل.

وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج “ميدك ايد”، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.

كما من المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، ، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ويواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب.

رلغ/دص-ود/ب ق