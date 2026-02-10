مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا محدودا

القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) – أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء تعديلا محدودا على الحكومة شمل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان، والتخطيط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والعدل، والعمل، والشباب والرياضة فيما ظل وزراء المالية والخارجية والبترول والتموين والصحة والدفاع والداخلية في مناصبهم.

وشمل التعديل تعيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان وزيرا للإعلام، وهي الوزارة التي ألغيت عدة مرات في أعقاب الانتفاضة الشعبية في 2011 واضطلعت بدورها هيئات معنية بتنظيم الإعلام خلال الأعوام القليلة الماضية.

وصوت أعضاء مجلس النواب على تعديل الحكومة، التي استمر في رئاستها مصطفى مدبولي، دفعة واحدة خلال جلسة عامة فيما ينتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين غدا الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس مجلس النواب هشام بدوي عقب التصويت إن التعديل “جاء رغبة في تحقيق طموحات أبناء شعبنا العظيم، وبهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي”.

ومن أبرز الوجوه الجديدة في الحكومة محمد فريد صالح الذي عين وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكذلك أحمد رستم الذي عين وزيرا للتخطيط، وكان يشغل في السابق وظيفة خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة بيانا تضمن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد التعديل تلخصت في ثماني نقاط كان من أبرزها “ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها”.

