مجموعة اتصالات اماراتية توافق على طلب الاتحاد الاوروبي عدم استخدام الدعم الاجنبي

afp_tickers

3دقائق

أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر الثلاثاء لمجموعة اتصالات إماراتية للاستحواذ على أصول شركة اتصالات تشيكية، بعدما وافقت على عدم استخدام الدعم الأجنبي لتغيير قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقعت مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) التي تعد حكومة الإمارات مساهمها الأكبر، اتفاقية بقيمة 2,15 مليار يورو (2,3 مليار دولار) في آب/أغسطس 2023 لشراء أصول مجموعة PPF Telecoms التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

وفتحت المفوضية تحقيقا في حزيران/يونيو بشأن عملية الاستحواذ لتحديد ما إذا كان العرض مدعوما بمساعدات أجنبية.

وكثفت بروكسل تدقيقها في الاستثمارات الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي، وكان التحقيق هو الأول بموجب قواعد جديدة تسمح لها بكشف الدعم الأجنبي غير العادل.

وذكرت المفوضية أن المساعدات المقدمة لشركة(e&) على شكل منح وقروض وضمانات حكومية غير محدودة “لم تؤد إلى آثار سلبية فعلية أو محتملة على المنافسة” حسبما جاء في بيان.

ومع ذلك، ارتأت أن هناك خطرا من أن يؤدي الدعم إلى ضرب المنافسة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد الصفقة، وحصلت بالتالي على تنازلات.

ووافقت المجموعة الإماراتية على التنازل عن الضمانات الحكومية غير المحدودة، وعدم تمويل أنشطة PPF في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي – باستثناء بعض التمويل الطارئ بموافقة مسبقة من بروكسل.

كما وافقت على إخطار المفوضية الأوروبية بأي عملية استحواذ مستقبلية بغض النظر عن حجمها.

وقالت مارغريت فيستاغر المفوضة المكلفة المنافسة بالاتحاد الأوروبي في البيان “قرار اليوم يمثل نتيجة إيجابية لهذه الإجراءات بفضل تعاون الأطراف واستعدادهم لتقديم مجموعة شاملة من الحلول لتبديد مخاوفنا”.

واتخذت هذه الخطوة بموجب قواعد جديدة تُعرف باسم لائحة الدعم الأجنبي (FSR)التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي لمنع الدعم الأجنبي من تقويض المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي.

وكانت بروكسل شددت قواعدها، مما أرغم شركتين صينيتين مصنعتين للألواح الشمسية على الانسحاب من مناقصة المشتريات العامة في رومانيا هذا العام.

ارو/ليل/لين