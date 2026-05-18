محكمة إسبانية تأمر بإعادة 55 مليون يورو إلى شاكيرا في قضية ضريبية

أمرت محكمة إسبانية مصلحة الضرائب بإعادة أكثر من 55 مليون يورو (64 مليون دولار) إلى المغنية الكولومبية شاكيرا، كانت دُفعت بشكل غير مستحق لتسوية نزاع ضريبي يتعلق بسنة 2011، بحسب وثيقة قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

وأشارت المحكمة الوطنية إلى أنّ مصلحة الضرائب لم تثبت أن المغنية قضت أكثر من 183 يوما في إسبانيا عام 2011، وهو الحد القانوني الذي يُلزم المقيمين بدفع ضريبة الدخل الشخصي في البلاد.

وجاء في الحكم الصادر الشهر الماضي والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين “على عكس ذلك، خلصت المحكمة إلى أن شاكيرا قضت 163 يوما في إسبانيا، وبالتالي رأت أن السلطات الضريبية لم تتمكن من إثبات أن مركز مصالحها الاقتصادية كان في إسبانيا”.

وأمرت المحكمة بـ”إعادة المبالغ المدفوعة مع الفوائد القانونية”، وألغت بذلك التقييمات الضريبية والغرامات الباهظة التي فرضتها السلطات الضريبية، والتي كانت تعتبر أنّ المغنية خاضعة للضريبة كمقيمة في إسبانيا عام 2011.

يأتي هذا الحكم في وقت تستعد شاكيرا لاختتام جولتها العالمية “ويمن دونت كراي أنيمور” التي حطمت الأرقام القياسية، بسلسلة حفلات في مدريد تبدأ في أيلول/سبتمبر.

