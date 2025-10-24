The Swiss voice in the world since 1935
محكمة تركية ترفض دعوى تطالب بالإطاحة بزعيم حزب معارض

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – رفضت محكمة تركية دعوى قضائية تطالب بالإطاحة بأوزجور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وبإلغاء نتائج مؤتمر الحزب في عام 2023 بسبب مخالفات، في خطوة ينظر إليها على أنها تخفف من حدة التوتر الناجم عن حملة قضائية مستمرة منذ عام على الحزب.

واعتبرت القضية التي عرضت على محكمة في أنقرة اختبارا للتوازن الهش في البلاد بين الديمقراطية والاستبداد. وجاء الحكم في خضم الحملة القضائية على الحزب والتي أدت إلى سجن المئات من أعضائه وقادته المنتخبين.

ولو كانت المحكمة قد قضت بإقالة أوزال، لدفع ذلك المعارضة إلى مزيد من الفوضى والصراع الداخلي وعزز فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في تمديد حكمه المستمر منذ 22 عاما في تركيا، وهي دولة كبيرة عضو في حلف شمال الأطلسي واقتصاد رئيسي من بين الأسواق الناشئة.

لكن المحكمة رفضت الدعوى مما عزز الأصول التركية إذ صعد المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول 3.4 بالمئة وزادت قيمة الليرة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

