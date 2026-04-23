محمد بن راشد يعتمد مشروع الخط الذهبي لمترو دبي باستثمار 34 مليار درهم وطول 42 كم

اعتمد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع الخط الذهبي لمترو دبي باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم (9,26 مليار دولار) بطول 42 كيلومتراً و18 محطة، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الاربعاء أنّه سيعد “المشروع الأضخم في تاريخ النقل المستدام بالإمارة” و”سيكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة”، وسيرتبط الخط الذهبي مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، كما يتوَّج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الشيخ محمد بن راشد قوله “نعلن اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 متراً تحت الأرض يمر بـ 15 منطقة إستراتيجية في دبي ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة ويدعم النقل في 55 مشروع تطوير عقاري ضخم تحت الإنشاء”.

وأضاف أنّ “مشروع الخط الذهبي.. ستكون تكلفته 34 مليار درهم وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35٪ وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

