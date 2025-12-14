مزارعون يقطعون طرقا في فرنسا مع انتشار مرض يطال الأبقار

afp_tickers

2دقائق

يواصل مزارعون إغلاق العديد من الطرق الأحد في جنوب غرب فرنسا تنديدا بتعامل السلطات مع مرض يطال الأبقار، فيما أكدت الحكومة أنها ستوسع الاثنين حملة تلقيح لقطعان الماشية.

وأعلن الاتحاد الزراعي المنظم للاحتجاجات أنه لن يتراجع حتى “وقف الذبح الكامل” لقطعان الماشية المصابة بمرض الجلد العقدي.

من جهتها، قالت وزيرة الزراعة آني جينوفار في تصريح لإذاعة “يورب1” الأحد “هذا تحدٍّ سنواجهه مع المزارعين: تطعيم مليون حيوان بأسرع وقت ممكن، لأن هذه هي الطريقة الأمثل لمكافحة المرض. وهذا التطعيم بالغ الأهمية”.

منذ تفشي المرض الذي لا ينتقل إلى البشر في فرنسا في حزيران/يونيو، تضمنت استراتيجية الدولة ذبح جميع رؤوس الأبقار في المناطق المتضررة، وفرض قيود على حركة القطعان، إضافة إلى “تطعيم طارئ” لجميع المواشي في دائرة نصف قطرها 50 كم حول المنطقة المتضررة.

ويعارض المزارعون المحتجون الذبح واسع النطاق للأبقار في المناطق المتضررة، ويطالبون بتطعيم القطيع الذي يبلغ 16 مليون رأس.

وقالت شركة فينسي للطرقات السريعة في آخر تحديث لها “لا يزال الجزء الجنوبي الغربي من الشبكة يعاني من اضطرابات شديدة بين تولوز وبايون”.

وأضافت أن الطريق السريع “إيه64” مغلق جزئيا بسبب قيام مربي ماشية بقطع الطرق في إقليم الباسك وفي كاربون، جنوب غرب تولوز، نقطة انطلاق الاحتجاجات الزراعية في مطلع 2024.

كما وردت تقارير عن اضطرابات على طريق سريع آخر وعدة طرق وطنية. ومن المقرر أن تنطلق قافلة زراعية صباح الأحد من جنوب بوردو متجهة إلى المدينة.

كال/ح س/لين