مسؤول: المغرب يفكك “خلية إرهابية” خططت لاستهداف مؤسسات أمنية

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من زكية عبدالنبي

الرباط/سلا (رويترز) – قال مسؤول أمني كبير في المغرب يوم الخميس إن السلطات فككت “خلية إرهابية” يوم الأحد الماضي بمنطقة حد السوالم قرب الدار البيضاء كانت تخطط لاستهداف مقرات ومؤسات أمنية وأسواق تجارية وأماكن عامة.

وقال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المختص في جرائم الإرهاب والجرائم الكبرى بالمغرب، في مؤتمر صحفي إن الخلية تضم أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء، مضيفا أنهم كانوا “في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعمليات إرهابية وشيكة باستخدام مواد متفجرة، وباستعمال أساليب وتقنيات الإرهاب الفردي”.

وذكر في المؤتمر الذي عقد في مقر المكتب بسلا أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، ووثقوا بشكل مسبق إعلان مسؤوليتهم عن المخططات التي كانوا يعتزمون تنفيذها “على أساس نشر الإعلان مباشرة بعد التنفيذ”.

وقال إن الخلية “بلغت مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد لتنفيذ مخططاتها الإرهابية”.

وعرض مسؤولون أمنيون خلال المؤتمر مجموعة من المضبوطات التي تمت مصادرتها من أعضاء الخلية، ومن بينها أسلحة بيضاء ومواد كيماوية وأسلاك كهربائية وأجهزة اتصال.

وتترواح أعمار أعضاء الخلية ما بين 26 عاما و35 عاما.

وسبق وأن أعلن المغرب تفكيك عشرات الخلايا المتشددة منذ تفجيرات إنتحارية هزت الدار البيضاء في 16 مايو أيار عام 2003.