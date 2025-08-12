مسؤول: عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها بوسط وجنوب البلاد يوم الاثنين
بغداد (رويترز) – قال عادل كريم، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء، لرويترز يوم الثلاثاء إن الكهرباء عادت في كافة أنحاء العراق بعد انقطاعها في مناطق بوسط وجنوب البلاد يوم الاثنين.
وقال كريم “الكهرباء رجعت لطبيعتها في كافة أنحاء العراق وتم السيطرة على الخلل ومعالجته بوقت قياسي والمنظومة الكهربائية حاليا مستقرة”.
(تغطية صحفية مؤيد حميد – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)