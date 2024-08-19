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مسؤولون: صواعق رعدية تقتل 14 شخصا بغرب اليمن

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عدن (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر محلية مساء يوم الاثنين إن 14 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم خلال الأيام الماضية بعد أن ضربت صواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة وسيول جارفة محافظة حجة بشمال غرب البلاد.

وأوضح عبدالرحمن الملحاني رئيس عمليات الطوارئ بحجة أن الصواعق أدت إلى مقتل ثلاثة في مديرية عبس، ومثلهم في مديرية كحلان عفار، فيما قتل ثمانية أخرون في مديريات أسلم وبني العوام ووضرة والمفتاح والمحابشة وكشر وقفل شمر والشغادرة.

كانت محافظة حجة قد شهدت منذ مطلع أغسطس آب الجاري أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وفيضانات شديدة شملت 13 مديرية، ما ألحق أضرارا فادحة بأكثر من 7200 أسرة منها أسر نازحة.

وتوفي عشرات من اليمنيين بصواعق رعدية ضربت عدة محافظات منذ بدء موسم الأمطار في مارس آذار الماضي.

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