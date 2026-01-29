مسؤول أمن الحدود في إدارة ترامب يتعهد المضي في عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية

تعهد كبير مسؤولي أمن الحدود الأميركية في إدارة الرئيس دونالد ترامب الخميس المضي قدما في حملة مكافحة الهجرة غير النظامية في مينيابوليس، مع إقراره بضرورة تحسين المهمة ووعده بمحاسبة عناصر الأمن ممن يخالفون قواعد السلوك.

وقال توم هومان في مؤتمر صحافي من مدينة مينيابوليس “سنحرص على تطبيق عمليات إنفاذ القانون بشكل دقيق وموجه، وأكرر: لن نتخلى عن مهمتنا على الإطلاق. سننفذها بطريقة أكثر ذكاء فحسب”.

وقال إن “الرئيس ترامب يريد إصلاح هذه المشكلة. وسأصلحها – بمساعدتكم”.

ودعا سكان ولاية مينيسوتا إلى تهدئة الوضع ووقف ما اعتبره “خطاب الكراهية” ضد عناصر الأمن الفدراليين الذين ينفذون عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتشهد مدينة مينيابوليس احتجاجات متواصلة منذ أسابيع ضد إجراءات توقيف مهاجرين. وقُتل أميركيان برصاص عناصر أمن على هامش تظاهرات ضد هذه الحملة.

وتحدث هومان بنبرة تصالحية في أول مؤتمر صحافي له منذ أن أوفده ترامب إلى الولاية للإشراف على العمليات، على نقيض قائد المهمة السابق الذي أُعفي من مهامه.

وقال “أجمع كل من تحدثت إليهم على أن سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى”.

وأضاف هومان “ستتحسن المهمة بفضل التغييرات التي نجريها داخليا. لقد أدركنا أنا والرئيس ترامب، إلى جانب آخرين في الإدارة، أنه يمكن بل ويجب إجراء تحسينات معينة”.

وقال “هذا بالضبط ما أفعله هنا”، متعهدا محاسبة عناصر الأمن ممن يخالفون قواعد السلوك.

وأوقف العنصران المتورطان في حادثة إطلاق النار الأخيرة عن العمل اعتبارا من السبت بانتظار إجراء التحقيقات.

وقتل في تلك الحادثة الممرض أليكس بريتي البالغ 37 عاما.

وسارع ترامب إلى احتواء الغضب عبر مختلف التيارات السياسية بشأن إطلاق النار المميت، وقال الثلاثاء إنه يريد “تخفيف التصعيد” في مينيابوليس.

لكن الرئيس تراجع عن رسالته التصالحية الأربعاء متهما رئيس بلدية مدينة مينيابوليس جايكوب فراي بأنه “يلعب بالنار” لرفضه حشد الشرطة المحلية لدعم عمليات مكافحة الهجرة الفدرالية.

– أزمة تمويل محتملة –

وقد تنتقل المعركة السياسية قريبا إلى الكونغرس، حيث يهدد الديموقراطيون بعرقلة إقرار حزم واسعة من تمويل الحكومة الأميركية ما لم تجر إصلاحات لطريقة عمل شرطة الهجرة التي تعمل بأساليب شبه عسكرية.

ورد فراي الأربعاء على تصعيد ترامب لخطابه فكتب على موقع إكس “مهمة شرطتنا هي الحفاظ على سلامة الناس، لا تطبيق قوانين الهجرة الفدرالية”.

وفي انتكاسة أخرى لحملة ترامب على الهجرة، أصدر قاضٍ فدرالي الأربعاء قرارا بوقف إجراءات احتجاز اللاجئين في مينيسوتا ممن ينتظرون البتّ في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة، وأمر بالإفراج عن المحتجزين منهم.

في الأثناء، انتقد قاضٍ فدرالي آخر رئيس إدارة الهجرة والجمارك (آيس) تود ليونز، معتبرا أن “من المحتمل أن يكون انتهك أوامر للمحكمة في كانون الثاني/يناير 2026 أكثر مما فعلته بعض الوكالات الفدرالية منذ تأسيسها”.

وبرّر البيت الأبيض في البداية إطلاق النار الذي أودى بحياة بريتي السبت، ووصفت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم العملية بأنها “إرهاب محلي”.

لكن ردود الفعل الغاضبة الواسعة أرغمت ترامب على إجراء تغييرات في قيادة عمليات مكافحة الهجرة في مينيابوليس، فاستبدل قائد دوريات أمن الحدود غريغ بوفينو بهومان.

– اعتداء على إلهان عمر –

ويربط ترامب العمليات في مينيسوتا بتحقيقات تتعلق بالاحتيال، خاصة في حالات تشمل أفرادا من الجالية الصومالية في الولاية. ويستخدم هو وحلفاؤه في التيار اليميني هذه الاتهامات لما يعتبرونه ضرورة مواجهة المهاجرين المجرمين.

ويُواصل الرئيس استهداف النائبة إلهان عمر مُطالبا بإعادتها إلى الصومال، البلد الذي ولدت فيه.

وفي أحدث مؤشر على تدهور المناخ السياسي، قام رجل برشّ عمر بسائل ما زالت طبيعته مجهولة أثناء إلقائها خطابا خلال تجمع جماهيري مساء الثلاثاء، قبل أن يتدخل الأمن.

على صعيد متصل أعلنت شركة كابجيميني الفرنسية العملاقة لخدمات تكنولوجيا المعلومات الخميس، تعليق عقد مع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لتتبع المهاجرين سعيا لتهدئة ردود الفعل الشعبية الغاضبة.

وتصدرت الشركة عناوين الأخبار لعدة أيام بسبب اتفاق أبرمه فرعها الأميركي “سي جي إس” مع “آيس” والذي أفادت وسائل إعلام فرنسية ومنظمات حقوقية بأنه يهدف إلى تحديد هوية أجانب على الأراضي الأميركية وتتبع مواقعهم.

وقالت كابجيميني لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الالكتروني “بحسب معلومات المجموعة، فإن العقد الذي مُنح في كانون الأول/ديسمبر 2025 لا يتم تنفيذه حاليا”.

