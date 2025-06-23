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مسؤول خليجي: هجوم إيران على قاعدة في قطر سيؤثر على العلاقات معها

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دبي (رويترز) – قال مسؤول خليجي لرويترز يوم الاثنين إن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر سيؤثر على جهود بناء العلاقات بين دول الخليج وإيران.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “تصرفات إيران تصب في مصلحة إسرائيل التي تريد زرع الفتنة وعرقلة التحسن الذي شهدته مؤخرا العلاقات بين إيران ودول الخليج”.

وفي السنوات القليلة الماضية، استأنفت دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، علاقاتها مع إيران بعد فترة من التوترات.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية