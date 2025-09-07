مستشار رئاسي أميركي يؤكد أهمية استقلالية الاحتياطي الفدرالي

أكد كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد أن الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) يجب أن يظل “مستقلا تماما عن أي تأثير سياسي”.

وقال هاسيت، وهو أحد المرشحين البارزين لتولي قيادة الاحتياطي الفدرالي في أيار/مايو المقبل، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” إن “السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي ينبغي أن تظل مستقلة تماما عن أي تأثير سياسي، بما في ذلك تأثير الرئيس ترامب”.

وأضاف أن “استقلالية الاحتياطي الفدرالي هي أمر يتفق عليه الجمهوريون والديموقراطيون والبيت الأبيض”، مشيرا إلى أنه “في البلدان التي يتخطى قادتها البنك المركزي، يؤدي ذلك إلى التضخم وإفقار المستهلكين”.

لكن في الوقت نفسه، تساءل كيفن هاسيت عما إذا كانت “القيادة الحالية للاحتياطي الفدرالي تتمتع بالاستقلالية التي نتمناها؟ أعتقد أن هذه نقطة محل خلاف حاليا”.

حتى قبل عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على مهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الذي عينه بنفسه خلال ولايته الأولى، معتقدا أن الأخير تأخر في خفض الفائدة، وقد شدد مذاك الضغط على قيادة المؤسسة.

وقد فكر في إقالته قبل أن يتراجع في مواجهة اضطراب الأسواق المالية التي تعول على الاحتياطي الفدرالي في كبح التضخم، ويبدو الآن أنه يفضل الانتظار حتى نهاية ولاية باول في أيار/مايو.

ورفض كيفن هاسيت التعليق على احتمال خلافته باول، قائلا إنه “سعيد جدا” في وظيفته الحالية.

