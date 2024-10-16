مستشفيات شمال غزة: المواد الغذائية والأدوية تنفد مع استمرار الهجوم الإسرائيلي

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من نضال المغربي

القاهرة 16 أكتوبر تِشْرِين ٱلْأَوَّل (رويترز) – دعا مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني يوم الأربعاء إلى فتح ممر إنساني لثلاثة مستشفيات في شمال غزة أصبحت على شفا الانهيار بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية المنطقة خلال ما يقرب من أسبوعين من القتال العنيف ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ورفض أطباء مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي التخلي عن مرضاهم على الرغم من أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في بداية هجومه الكبير على منطقة جباليا بشمال قطاع غزة قبل 12 يوما.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، “نناشد المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومنطمة الصحة العالمية فتح ممر إنساني باتجاه المنظومة الصحية في كمال عدوان والسماح بإدخال الوقود والمستلزمات والطعام”.

وأضاف “نحن نتحدث عن أكثر من 300 كادر طبي يعملون في مستشفى كمال عدوان، ونحن لا نستطيع توفير وجبة طعام واحدة لهم حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات الطبية بشكل آمن”.

وتم إخلاء جباليا، التي تضم أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة، في وقت مبكر من الحرب على يد القوات الإسرائيلية التي كانت تتقدم عبر شمال غزة، لكن مقاتلي حماس أعادوا تمركزهم في المنطقة.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن الهجوم الإسرائيلي الجديد أسفر عن مقتل نحو 350 فلسطينيا في جباليا والمناطق المجاورة. وفي مدينة غزة يوم الأربعاء، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أسفرت عن مقتل 13 شخصا. وفي تحديثها اليومي، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الضربات العسكرية الإسرائيلية قتلت 65 فلسطينيا في مختلف أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد أثار الوضع الإنساني المزري حالة من القلق في جميع أنحاء العالم، وأصدرت الولايات المتحدة أحد أقوى تحذيراتها لإسرائيل بأنها يجب أن تعمل على تحسين الوضع وإلا ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 50 مقاتلا فلسطينيا خلال الأيام الماضية في غارات جوية ومعارك متلاحمة في الوقت الذي تحاول فيه قواته القضاء على مقاتلي حماس الذين يعملون بأسلوب حرب العصابات وسط الأنقاض.

وطلب الجيش من السكان إخلاء منازلهم والتوجه إلى ما وصفها بمناطق آمنة في جنوب القطاع، مما أثار مخاوف بين الفلسطينيين من أن الحملة تهدف إلى إخلاء شمال غزة بشكل دائم في إطار خطة للسيطرة على القطاع.

ونفت إسرائيل أن تكون أوامر الإخلاء جزءا من خطة تطهير ممنهجة، قائلة إنها صدرت لضمان سلامة الناس وفصلهم عن المسلحين.