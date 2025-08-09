مسجد-كاتدرائية قرطبة يعيد فتح أبوابه بعد حريق اندلع فيه

أعاد مسجد-كاتدرائية قرطبة الشهير في جنوب إسبانيا فتح أبوابه السبت، بعد ساعات من حريق اندلع فيه بالأمس وتمكّن عناصر الإطفاء من إخماده بسرعة، وفق ما قال ناطق باسم الصرح الثقافي.

وفتح المعلم أبوابه عند العاشرة صباحا (8,00 ت غ)، على أن يغلقها في السابعة مساء، وفقا لأوقات عمله الاعتيادية. وتبقى المنطقة التي نشب فيها الحريق مغلقة، بحسب ما أفاد الناطق باسم الموقع وكالة فرانس برس.

اندلع الحريق قرابة التاسعة مساء (19,00 ت غ)، ما أثار مخاوف بشأن هذه التحفة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى وأعاد إلى الأذهان حريق عام 2019 الذي اجتاح كاتدرائية نوتردام في باريس.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها النيران وهي تتصاعد من داخل المعلم الديني والسياحي المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي يزوره نحو مليوني شخص سنويا.

وسرعان ما سيطر عناصر الإطفاء على النيران وقال رئيس بلدية قرطبة خوسيه ماريا بيليدو لوسائل إعلام إسبانية إنه تمّ “إنقاذ” المعلم.

وهو كتب في فترة لاحقة من ليل الجمعة على اكس “لحسن الحظ، حال التدخل السريع والمتقن لعناصر إطفاء قرطبة دون وقوع كارثة. تم إخماد الحريق الآن، وسيبقى عناصر الإطفاء وفرق الشرطة المحلية في الموقع لتجنب أي خطر”.

ومن المرتقب أن تقدّم السلطات إحاطة عن الأضرار في فترة لاحقة من يوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مكنسة ميكانيكية احترقت في الموقع.

يعد مسجد-كاتدرائية قرطبة جوهرة معمارية شيدت بمبادرة من أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والعاشر.

وبدأت أعمال البناء على موقع كنيسة في القرن الثامن على يد الأمير عبد الرحمن الأول الملقب بالداخل، ثم تم التوسع على مدى أربعة قرون.

وبعدما استردت الممالك المسيحية شبه الجزيرة الأيبيرية من المسلمين في العام 1236، كُرّس الموقع كاتدرائية وأضيفت إليه عناصر معمارية كاثوليكية.

