مسعفون: عشرات القتلى والمصابين في ضربات إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون وسكان إن عشرات الفلسطينيين سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا متعدد الطوابق في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم الأحد وهو مبنى تقطنه ست عائلات على الأقل.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن نحو 70 ساكنا كانوا يقيمون في تلك البناية لكن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة قدر عدد من قتلوا بأنه 72.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة ضربات نفذت خلال الليل على “أهداف إرهابية” في بيت لاهيا وإنه بذل كل الجهود الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضاف “يجب التعامل بحذر مع جميع المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس، إذ ثبت مرارا في وقائع سابقة أنها تفتقر للمصداقية”.

وأظهرت لقطات مصورة لموقع الضربة حصلت عليها رويترز السكان وهم ينتشلون جثثا من تحت كومة ضخمة من الركام ومنازل مجاورة متضررة من الضربة بعضها لحقت به أضرار جسيمة.

ومنذ الشهر الماضي، أرسل الجيش الإسرائيلي دبابات إلى بيت لاهيا وبلدتي بيت حانون وجباليا القريبتين وقال إنها حملة لمحاربة مسلحي حماس الذين يشنون هجمات ولمنعهم من معاودة تنظيم صفوفهم. ومخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية الأقدم في قطاع غزة.

وقال الجيش إنه قتل مئات المسلحين في المناطق الثلاث التي قال سكانها إن القوات الإسرائيلية عزلتها عن مدينة غزة.