مسعفون: مقتل 9 في غزة بينهم طفل وصحفي في قصف إسرائيلي

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القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة إن تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل وصحفي في قناة الجزيرة، قتلوا في قطاع غزة اليوم السبت جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل.

وذكر مسؤولو الصحة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفل، في مبنى يضم شققا سكنية بمدينة غزة. وقال مسعفون إن الهجوم على المبنى الواقع في حي الصبرة بالمدينة أدى إلى تدمير شقة وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وفي واقعة أخرى، قال مسعفون إن امرأة قُتلت بعدما أطلقت عليها قوات إسرائيلية النار في بلدة بيت لاهيا الواقعة نحو الشمال. وأسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت لاحق من اليوم، ذكر مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم أحمد وشاح وهو صحفي يعمل في قناة الجزيرة، في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

ونددت قناة الجزيرة بمقتل وشاح، الذي يعمل مصورا صحفيا في القناة، ووصفته بأنه “جريمة نكراء”. وجاء مقتله بعد نحو شهرين من مقتل شقيقه محمد وشاح، وهو أيضا صحفي في قناة الجزيرة، على أيدي الجيش الإسرائيلي.

كما نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمقتل وشاح، ودعت إلى محاسبة القادة الإسرائيليين على مثل هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 صحفي فلسطيني منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وكثيرا ما زعمت إسرائيل دون أدلة أن الصحفيين الذين تستهدفهم في غزة على صلة بمسلحين، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل مسلحا من حماس، كان يشكل تهديدا ويعمل مصورا صحفيا لصالح قناة “الجزيرة”. ولم يقدم أي أدلة على ذلك.

واضاف أن وشاح كان يعمل “قناصا”، مشيرا إلى أنه قتل مع اثنين آخرين من مسلحي حماس. كما كانت قد اتهمت شقيقه الذي قتل في أبريل نيسان بأنه أحد كبار العناصر المسلحة في حماس.

ونفت حماس وقناة الجزيرة أن يكون لوشاح أي صلة بالجماعة.

وقالت “الجزيرة” في بيان “أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور قناة الجزيرة مباشر، الزميل أحمد وشاح، مستنكرة استمرار هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسليها والعاملين معها في غزة”.

وأضافت «الجزيرة» أن هذا الهجوم رفع عدد صحفيي القناة الذين قتلتهم إسرائيل في غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 12 صحفيا.

وأدى وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول لتوقف المعارك الكبيرة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لكنه لم يضع حدا للهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 1010 فلسطينيين قتلوا جراء هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة جنود إسرائيليين على أيدي مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة من حماس ومسلحين آخرين. ونادرا ما تكشف حماس عن معلومات بشأن مقتل مقاتليها.

ولا تزال إسرائيل وحماس عند طريق مسدود فيما يتعلق بسبل المضي قدما في المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، التي تتضمن نزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال مصدران إن المحادثات التي يجريها وسطاء من مصر وقطر وتركيا ومبعوث مجلس السلام إلى غزة نيكولاي ملادينوف بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة لم تتوصل بعد إلى اتفاق.

وذكر المصدران لرويترز يوم الأربعاء أن ملادينوف سلم حماس والفصائل نسخة منقحة من خارطة الطريق تعالج بعض مخاوف الفصائل مع الحفاظ على “الخطوط الحمراء الأساسية” لخطة ترامب. ولم يذكر المصدران مزيدا من التفاصيل.

وأكد مسؤول في حماس أن الوثيقة قيد الدراسة.

وتطالب إسرائيل حماس بالتخلي عن الإدارة في غزة ونزع سلاحها وعدم الاضطلاع بأي دور في إدارة القطاع مستقبلا. وتربط حماس أي نزع كامل للسلاح بإطلاق مسار سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مقاتلين من حماس قتلوا 1200 شخص خلال هجومهم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 73 ألف فلسطيني قُتلوا في القطاع منذ ذلك الحين.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)