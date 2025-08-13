The Swiss voice in the world since 1935
مسيّرات تستهدف احتفالا لعيد الجيش في وسط السودان (شاهدان)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

استهدفت مسيّرات بلدة تمبول السودانية في جنوب شرق العاصمة الخرطوم الأربعاء أثناء احتفال أقامه الجيش، وفق ما أفاد شاهدان وكالة فرانس برس.

وقال شاهد عيان من بلدة تمبول في شرق ولاية الجزيرة “اثناء تجمع المئات في ميدان الاحتفال سمعت صوت محرك، انطلقت المضادات وحدثت حالة من الهرج”.

ولم ترد أي تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

كما لم تصدر أي تعليقات عن الجيش أو قوات الدعم السريع على الضربة التي تعد الأولى في المنطقة منذ شهور.

وبقيت ولاية الجزيرة حيث تقع تمبول هادئة نسبيا منذ استعادها الجيش السوداني من الدعم السريع في كانون الثاني/يناير.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاعها في نيسان/أبريل 2023 إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتسببت بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

وبحسب الأمم المتحدة، عاد حوالى مليون شخص إلى منازلهم في الجزيرة بعد عملية الجيش العسكرية في وسط السودان هذا العام والتي استعاد السيطرة بموجبها على الخرطوم في آذار/مارس.

وكان من المقرر بأن يحضر قائد قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش أبوعاقلة كيكل الاحتفال.

انشق كيكل عن صفوف قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش العام الماضي. واتُّهم من طرفي النزاع بارتكاب فظاعات.

وبات الجيش حاليا يسيطر على وسط السودان وشمالها وشرقها فيما تخضع مناطق الغرب بأكملها تقريبا وأجزاء من الجنوب لسيطرة قوات الدعم السريع.

بور/لين/ريم

قراءة معمّقة

