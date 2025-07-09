مصادر: غرق سفينة هاجمها الحوثيون قبالة اليمن وعملية إنقاذ الطاقم جارية

reuters_tickers

2دقائق

أثينا (رويترز) – انطلقت يوم الأربعاء مهمة لإنقاذ طاقم سفينة الشحن (إترنيتي سي) التي غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد الطاقم.

وأفادت شركات أمنية مشاركة في المهمة بأنه تم انتشال أربعة من أفراد الطاقم وفرد أمن مسلح من المياه التي ظلوا فيها لأكثر من 24 ساعة.

وأضافت الشركات أنها لم تتمكن بعد من رؤية بقية أفراد الطاقم، البالغ عددهم 22 فردا، ولا فردي أمن آخرين كانا على ظهر السفينة.

وقال مسؤول في شركة ديابلوس لإدارة المخاطر البحرية، ومقرها اليونان “سنواصل البحث عن بقية أفراد الطاقم حتى آخر ضوء”.

وذكرت مصادر أمنية بحرية أن إترنيتي سي تعرضت للهجوم يوم الاثنين بزوارق مسيرة وقذائف صاروخية أطلقها الحوثيون من قوارب سريعة.

وأبلغ مصدران أمنيان رويترز يوم الأربعاء بأن السفينة تعرضت للهجوم مرة أخرى مساء يوم الثلاثاء مما أجبر الطاقم على القفز في الماء.

ولم تعلن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم.

وعبر مصدر عن مخاوف من احتمال خطف الحوثيين بعض أفراد الطاقم.

ويتكون الطاقم من 21 فلبينيا وروسي واحد. وهناك مواطن يوناني ضمن أفراد الأمن الأربعة.

ولم ترد شركة كوزموشيب مانجمنت المشغلة للسفينة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها الشركة الواقعة باليونان، على طلبات لتأكيد الخسائر البشرية.

وذكرت مصادر أن مسؤولين من الحكومة اليونانية يجرون محادثات دبلوماسية مع السعودية بشأن الواقعة.

وتعد إترنيتي سي ثاني سفينة تتعرض للهجوم في البحر الأحمر الأسبوع الماضي بعد مهاجمة سفينة الشحن إم.في ماجيك سيز عقب هدوء في المنطقة استمر شهورا.

والوفيات المسجلة هي الأولى الناجمة عن هجمات على سفن في البحر الأحمر منذ يونيو حزيران 2024.