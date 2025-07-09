The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصادر: غرق سفينة هاجمها الحوثيون قبالة اليمن وعملية إنقاذ الطاقم جارية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أثينا (رويترز) – انطلقت يوم الأربعاء مهمة لإنقاذ طاقم سفينة الشحن (إترنيتي سي) التي غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد الطاقم.

وأفادت شركات أمنية مشاركة في المهمة بأنه تم انتشال أربعة من أفراد الطاقم وفرد أمن مسلح من المياه التي ظلوا فيها لأكثر من 24 ساعة.

وأضافت الشركات أنها لم تتمكن بعد من رؤية بقية أفراد الطاقم، البالغ عددهم 22 فردا، ولا فردي أمن آخرين كانا على ظهر السفينة.

وقال مسؤول في شركة ديابلوس لإدارة المخاطر البحرية، ومقرها اليونان “سنواصل البحث عن بقية أفراد الطاقم حتى آخر ضوء”.

وذكرت مصادر أمنية بحرية أن إترنيتي سي تعرضت للهجوم يوم الاثنين بزوارق مسيرة وقذائف صاروخية أطلقها الحوثيون من قوارب سريعة.

وأبلغ مصدران أمنيان رويترز يوم الأربعاء بأن السفينة تعرضت للهجوم مرة أخرى مساء يوم الثلاثاء مما أجبر الطاقم على القفز في الماء.

ولم تعلن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم.

وعبر مصدر عن مخاوف من احتمال خطف الحوثيين بعض أفراد الطاقم.

ويتكون الطاقم من 21 فلبينيا وروسي واحد. وهناك مواطن يوناني ضمن أفراد الأمن الأربعة.

ولم ترد شركة كوزموشيب مانجمنت المشغلة للسفينة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها الشركة الواقعة باليونان، على طلبات لتأكيد الخسائر البشرية.

وذكرت مصادر أن مسؤولين من الحكومة اليونانية يجرون محادثات دبلوماسية مع السعودية بشأن الواقعة.

وتعد إترنيتي سي ثاني سفينة تتعرض للهجوم في البحر الأحمر الأسبوع الماضي بعد مهاجمة سفينة الشحن إم.في ماجيك سيز عقب هدوء في المنطقة استمر شهورا.

والوفيات المسجلة هي الأولى الناجمة عن هجمات على سفن في البحر الأحمر منذ يونيو حزيران 2024.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
59 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بينها. برأيك، هل هذا القرار مبرر؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية