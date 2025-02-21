‏مصادر: مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين في هجومين للقاعدة باليمن

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عدن (رويترز) – قال مصدر عسكري ومصدران أمنيان إن جنديين اثنين على الأقل قتلا يوم الجمعة في هجومين منفصلين نفذه مسلحون من القاعدة على ما يبدو بمحافظتي حضرموت وأبين بجنوب وشرق اليمن.

وقال مصدران أمنيان لرويترز “استهدفت مجموعة إرهابية سيارة لنقل المياه تابعة لقوات درع الوطن بمنطقة العبر في صحراء حضرموت ما أسفر عن مقتل الجندي سالم باقديم وإصابة آخر وفرار المجموعة الإرهابية للصحراء”.

وهذا هو أول هجوم يستهدف قوات درع الوطن الحكومية الجديدة التي أنشئت قبل عامين بدعم من السعودية ولها موقع في منطقة العبر على الحدود بين اليمن والسعودية.

وتتألف القوات من فرقتين عسكريتين، الأولى تتكون من تسعة ألوية ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وتنتشر في المناطق المجاورة لها، أما الفرقة الثانية من قوات درع الوطن، فمقرها في محافظة حضرموت شرقا، وتتألف من خمسة ألوية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحادث بعد من السلطات الأمنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال مصدر عسكري إن جنديا على الأقل قتل يوم الجمعة في هجوم لمسلحي القاعدة على محافظة أبين، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي معركة ضد التنظيم منذ عامين.

وأبلغ المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب رويترز بأن الهجوم وقع في منطقة الكسارة بوادي عومران بمديرية مودية شرق أبين وشهد مقتل جندي في عملية قنص، وإصابة زميله.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجومين، لكن مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب كثفوا هجماتهم على المنشآت العسكرية في جنوب اليمن ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي قبل عامين.

وكثف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تربطه صلات قوية بالتحالف السعودي ويسيطر على أجزاء كبيرة من الجنوب الذي يسعى لانفصاله عن اليمن، هجماته على عناصر القاعدة في أبين خلال العامين الماضيين.

وأفلت التنظيم من محاولات الجيش الأمريكي والتحالف والحوثيين على مدى سنوات للقضاء عليه مستغلا الفوضى في اليمن وتعاطف القبائل والمساحات الشاسعة من الأراضي غير المعمورة.