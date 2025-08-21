The Swiss voice in the world since 1935
مصدران: الموانئ التركية تطلب من السفن الإعلان عن عدم ارتباطها بإسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
إسطنبول (رويترز) – قال مصدران في قطاع الشحن إن سلطات الموانئ التركية بدأت تطلب بشكل غير رسمي من وكلاء الشحن تقديم خطابات تفيد بأن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إلى هناك.

وقال المصدران إن مكتب رئيس الميناء أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ بتقديم تأكيدات مكتوبة، وأضافا أن السلطات لم تصدر تعميما رسميا بشأن هذه المسألة.

وقال أحد المصدرين إن التعليمات تنطبق على الموانئ في أنحاء تركيا.

وقال المصدر الثاني إن رسالة الضمان يجب أن تنص على أن مالكي السفن ومديريها ومشغليها ليس لهم أي علاقة بإسرائيل وأن بعض أنواع الشحنات، ومنها المتفجرات والمواد المشعة والعتاد العسكري، ليست على متن تلك السفن في طريقها إلى إسرائيل.

ولم ترد وزارة النقل التركية بعد على طلب للتعليق.

وقطعت تركيا العام الماضي العلاقات التجارية مع إسرائيل، والتي كانت تقدر قيمتها بسبعة مليارات دولار سنويا، بسبب حربها على قطاع غزة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

