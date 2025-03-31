مصريون ناجون من سجون الدعم السريع في السودان يروون معاناتهم: “كنا ننتظر الموت”

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على مدى ما يقرب من عامين، نُقل عماد معوض مرات عدة من مكان احتجاز إلى آخر في السودان، حيث اعتقلته قوات الدعم السريع مع عدد آخر من المصريين بتهمة “التجسس”، وكان يخشى في كل مرة أن يكون اليوم الذي يمرّ عليه هو الأخير في حياته.

أمضى التاجر المصري البالغ 44 عاما سنوات في بيع الأجهزة المنزلية في السودان قبل أن يقتحم مقاتلون من قوات الدعم السريع منزله في الخرطوم في حزيران/يونيو 2023، ويعتقلوه مع ستة مصريين آخرين.

ويقول معوض لوكالة فرانس برس من منزله في كفر أبو شنب، وهي قرية هادئة بمحافظة الفيوم المصرية جنوب غرب القاهرة، “اتهمونا بأننا جواسيس”.

وتتهم قوات الدعم السريع التي تخوض نزاعا مدمّرا مع الجيش السوداني منذ نيسان/أبريل 2023، مصر، بالتدخّل في الحرب عبر دعم الجيش، الأمر الذي تنفيه القاهرة.

ويتذكّر معوض كيف فتّش العناصر الذين اعتقلوه، هاتفه ومنزله، قائلا “كنّا مجرد تجار، لكن بالنسبة لهم، كل مصري كان موضع شك”.

رغم عدم العثور على أي أمر مريب لديهم، عُصبت أعين أفراد المجموعة واقتيدوا في شاحنة إلى مركز احتجاز في الخرطوم.

كان قد مضى شهران على بدء الحرب، وكان مئات الآلاف من سكان السودان فروا إلى الحدود المصرية بحثا عن الأمان.

ويقول معوض “لم يكن ممكنا لي أن أسافر بسبب كمية البضائع التي كانت لديّ والتي كان يمكن أن تُسرق”، كما كانت هناك “ديون” يتعيّن سدادها، و”اضطررنا لحراسة بضاعتنا لو مهما كانت الظروف”.

– “هياكل” –

في مبنى جامعي حُوِّل إلى سجن في حي الرياض بالعاصمة السودانية، احتُجز معوض مع ثمانية مصريين آخرين في زنزانة مساحتها ثلاثة أمتار بثلاثة أمتار من دون أي نوافذ.

ويوضح معوض أن الزنازين الأخرى كانت تضمّ ما بين 20 و50 معتقلا، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات، ورجال مسنّون، بعضهم في التسعينات من العمر.

ويقول أحمد عزيز، وهو تاجر مصري آخر كان محتجزا مع معوض، إن الطعام الذي كان يقدّم للمعتقلين “لم يكن أكلا”.

ويوضح لوكالة فرانس برس “كانوا يُحضرون لنا ماء ساخنا ممزوجا بالدقيق، عبارة عن عجينة لا طعم لها”.

وكانت المياه إما مالحة وملوثة من إحدى الآبار، أو مليئة بالرواسب من نهر النيل، ما أدى إلى تفشي الأمراض بين السجناء الذين لم يتمكّن بعضهم من الصمود في هذه الظروف، فماتوا.

ويقول عزيز إنه عندما كان يصاب سجين بالمرض، ما كان عليه سوى “انتظار الموت”.

ووفقا لمعوض، “بدأت أجسام المساجين تفقد مناعتها، وأصبحوا مجرد هياكل”، مشيرا إلى أن خمسة مساجين، “أحيانا أكثر وأحيانا أقل بقليل، كانوا يموتون يوميا”.

وكانت تترك الجثث غالبا لتتعفّن في الزنازين لأيام، بينما يرقد المعتقلون بجانبها.

ويروي معوض “لم يكونوا يغسلون الجثث”، وهي عادة إسلامية مهمة لإكرام الموتى قبل دفنهم. وكان عناصر قوات الدعم السريع “يلفونها ويلقون بها في الصحراء”.

– تجريد من الإنسانية –

ووفق الأمم المتحدة، اعتقل عشرات الآلاف في السودان في سجون قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني، وفق تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

ومنذ بدء الحرب قبل سنتين، وثّق النشطاء عمليات اعتقال وتعذيب طالت عمال إغاثة في الخطوط الأمامية أو ناشطين حقوقيين أو مدنيين بصورة عشوائية.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن قوات الدعم السريع حوّلت مباني سكنية ومراكز للشرطة ومدارس إلى سجون سرية. وخُطف كثيرون من الشوارع، ويتعرض المعتقلون للضرب والجلد والصعق بالكهرباء أو يجبرون على القيام بأعمال شاقة.

كما اتهم التقرير الجيش بممارسة التعذيب، بما يشمل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية.

ولم يستجب الجيش ولا قوات الدعم السريع لطلبات وكالة فرانس برس التعليق.

وقالت الأمم المتحدة إن سجن سوبا التابع لقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، ربما كان يضم أكثر من 6000 معتقل بحلول منتصف عام 2024.

ويصف عزيز الذي احتُجز هناك لمدة شهر، كابوسا حقيقيا عاشه في هذا المعتقل.

ويقول “لم تكن هناك مراحيض، مجرد دلاء داخل الزنزانة تُترك هناك طوال اليوم”.

ويضيف “لا يُمكن أن يمرّ أسبوعان من دون أن تُصاب بالمرض”، وقد انتشرت الحمى على نطاق واسع بين السجناء، ما أثار مخاوف من انتشار الكوليرا والملاريا.

ليلا، كانت أسراب الحشرات تزحف على السجناء.

ويقول عزيز “لم يكن هناك ما يجعلك تشعر بأنك إنسان”.

ويوضح محمد شعبان، وهو تاجر مصري آخر، أن حراس قوات الدعم السريع في سجن سوبا اعتادوا إهانة السجناء وضربهم بالخراطيم والعصي والسياط.

ويقول شعبان البالغ 43 عاما لوكالة فرانس برس “كانوا يجردوننا من ملابسنا…”، ثم يُمعنون بالسجناء “ضربا وإهانة وشتما”.

– “إفلات تام من العقاب” –

ويرى الباحث السوداني في منظمة “هيومن رايتس ووتش” محمد عثمان إنه بينما “يتمتع الجيش بإطار قانوني على الأقل”، فإن قوات الدعم السريع “تعمل في ظل إفلات تام من العقاب”.

ويوضح لوكالة فرانس برس أن القوات شبه العسكرية “تدير منشآت سرية يُؤخذ إليها الناس وغالبا ما لا يُعثر عليهم مجددا”.

رغم محنتهم، كان معوض وعزيز وشعبان من بين المحظوظين، إذ أُطلق سراحهم بعد 20 شهرا من الأسر بنتيجة ما يعتقدون أنها عملية استخباراتية مشتركة بين مصر والسلطات السودانية الموالية للجيش.

وعادوا إلى ديارهم في مصر، وهم يكافحون للتعافي جسديا ونفسيا، “لكن علينا أن نحاول طي الصفحة والمضي قدما”، بحسب شعبان الذي يقول “علينا أن نحاول أن ننسى”.

معف/جك/رض