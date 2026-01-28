The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصر تسعى للإفراج عن 4 مواطنين احتجزتهم إيران على متن ناقلة نفط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء إنها تعمل على الإفراج عن أربعة مواطنين احتجزتهم إيران الشهر الماضي بعد احتجازها ناقلة نفط أجنبية بتهمة نقل “وقود مهرب” في الخليج.

وقالت الوزارة في بيان “تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية”.

وأعلنت إيران الشهر الماضي أنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية تحمل أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب بالقرب من جزيرة قشم في الخليج. ولم تذكر اسم السفينة أو جنسيتها، لكنها قالت إنها احتجزت أفراد الطاقم الأجانب وعددهم 16 بتهم جنائية.

وتسعى إيران، التي تسجل واحدة من أدنى أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض حاد في قيمة عملتها، إلى الحد من تهريب الوقود على نطاق واسع عن طريق البر إلى دول مجاورة وبحرا إلى دول خليجية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية