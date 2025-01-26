مصر تقول إنها ترفض أي محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أرضهم

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القاهرة (رويترز) – قالت مصر يوم الأحد إنها ترفض أي محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أرضهم سواء مؤقتا أو على المدى الطويل.

جاء ذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه طلب من الأردن ومصر استقبال فلسطينيين من غزة.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن “دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير”.