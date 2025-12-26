The Swiss voice in the world since 1935
مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ينددون باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت مصر اليوم الجمعة إن وزراء خارجية الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي ينددون باعتراف إسرائيل بأرض الصومال دولة ذات سيادة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزراء خارجية الدول الأربع “أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل باقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد”.

وأضاف البيان أن الوزراء “شددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

