مقتل السنوار يعزز موقف نتانياهو لكن مسألة الرهائن لا تزال قائمة

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يعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار انتصارا سياسيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكن لا تزال هناك خطوط صدع في إسرائيل بشأن استراتيجيتها لتحرير الرهائن، بعد أكثر من عام من الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية.

وانتشرت مشاهد الابتهاج إثر إعلان مقتل زعيم حماس. لكن ميخائيل ميلشتين المتخصص في الشؤون الفلسطينية في مركز موشيه ديان لأبحاث الشرق الأوسط، ليس “مستعدا للاحتفال” إلا “عندما يعود الرهائن إلى ديارهم”، في إشارة إلى 97 شخصا محتجزين في غزة، بينهم 34 يعتبرهم الجيش في عداد الموتى.

وحذّر نتانياهو الخميس من أن مقتل يحيى السنوار “لا يعني نهاية الحرب في غزة، بل بداية النهاية”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “عودة الرهائن فرصة لتحقيق جميع أهدافنا وتقربنا من نهاية الحرب”، وأكد لعائلات الرهائن أن مقتل يحيى السنوار “لحظة مهمة” في النزاع مع حماس.

ولقي مقتل مهندس هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أدى إلى مقتل 1206 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، ترحيبا لدى وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتانياهو.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش على حسابه في تلغرام “كان هناك من أراد… انسحاب (الجيش الإسرائيلي) من منطقة رفح، لكن آخرين فهموا أن الحرب هي مسألة صبر وثبات”.

ودعا الحليف اليميني المتطرف لنتانياهو، وهو مؤيد لاستمرار الحرب في غزة، إلى “الغزو أكثر فأكثر” من أجل “إبادة العدو وإعادة الرهائن إلى الوطن”.

– استئناف المفاوضات؟ –

يقول جوناثان رينهولد مدير الدراسات السياسية في جامعة بار إيلان “من المؤكد أن هذه خطوة سياسية مفيدة في الوقت الحالي بالنسبة الى نتانياهو، لكن الأمر سيتطلب المزيد من الضغوط للتوصل إلى اتفاق” بشأن الرهائن الـ97 المحتجزين في غزة.

لكن هذا الأكاديمي يرى أن التوصل إلى اتفاق صار “أسهل” بالنسبة الى إسرائيل التي باتت في موقع قوة في مواجهة “حماس التي يتم تدميرها كقوة عسكرية تقليدية”.

غير أن حماس أكدت الجمعة أنه لن يتم إطلاق سراح الرهائن حتى تنهي إسرائيل الحرب في غزة، وينسحب جيشها من القطاع، وتطلق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

ويعارض سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أي اتفاق تبادل مع حماس. لكن رينهولد يرى أنهما لن “يسقطا” رئيس الوزراء “طالما تخوض إسرائيل حربا مع حزب الله وإيران، الأمر الذي… يعطي مجالا أكبر للمناورة” لبنيامين نتانياهو.

في المقابل، ترى شخصيات إسرائيلية أخرى أن على الحكومة أن تعيد إطلاق المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.

يقول عوفر شيلح، النائب المعارض السابق الذي يشغل حاليا منصب مدير الأبحاث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، “يجب على إسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة في التحرك نحو الصفقة الوحيدة الممكنة: إنهاء الحرب في غزة مقابل عودة جميع الرهائن، أحياء أو أمواتا”.

ويضيف شيلح “إن مثل هذا الاتفاق، مع شركاء دوليين، من شأنه أن يعزز الإنجازات العملياتية في غزة ولبنان، وسيوفر بديلا لحماس غير السيطرة الإسرائيلية على غزة”.

كما يثير استمرار الحرب قلق بعض أقارب الرهائن.

تقول أيالا ميتسغر، زوجة ابن الرهينة يورام ميتسغر الذي لقي حتفه وأعيدت جثته من غزة: “نخشى ألا يكون لدى نتانياهو أي نية لوقف الحرب، أو إعادة الرهائن”. وتضيف “منذ أكثر من عام، لم يفعل شيئا للاستعداد لليوم التالي لتصفية السنوار”.

ريغ-كرب/ح س/ب ق