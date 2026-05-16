مقتل القائد العسكري لحماس عز الدين الحداد في ضربة إسرائيلية في غزة

afp_tickers

6دقائق

قتل عز الدين الحداد القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة، بحسب ما أكدت الدولة العبرية ومسؤولان في الحركة لوكالة فرانس برس السبت.

ويتولى الحداد قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب ما أكدت إسرائيل ومصدر مقرب من الحركة. وهو كان أحد آخر المتبقين من المسؤولين في الجناح العسكري يوم هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأعلنت إسرائيل الجمعة على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنها استهدفت الحداد بضربة على حي الرمال في مدينة غزة بشمال القطاع الفلسطيني.

وأكد الجيش السبت مقتله.

وأشار في بيان أصدره إلى أنه تمّكن بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) من قتل “الإرهابي المدعو عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحماس الإرهابية”.

وأضاف أن الحداد كان من آخر القادة العسكريين “الذين كانوا يقفون خلف مجزرة السابع من (تشرين الأول) أكتوبر الدموية”، وأنه كان “من آخر كبار قادة الذراع العسكرية لحماس الذين أشرفوا على التخطيط والتنفيذ” للهجوم، وعلى “إدارة القتال” ضد القوات الإسرائيلية في الحرب المدمّرة في غزة، حيث يسري وقف لإطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأكد مسؤولان في حماس مقتل الحداد في الضربة الجوية التي استهدفت شقة.

وقال أحد المسؤولين لفرانس برس “نؤكد استشهاد القائد الكبير في كتائب القسام عز الدين الحداد على إثر ضربة جوية نفذها مساء أمس العدو الصهيوني باستهداف شقة سكنية في مدينة غزة”.

وأوضح المسؤول الثاني أن الحداد شيع مع زوجته نهى حجازي، وطفلته، في جنازة انطلقت بعد صلاة الظهر، من مسجد “شهداء الأقصى” في مدينة غزة السبت.

– “أحد مهندسي طوفان الأقصى” –

وتولى الحداد وهو من مواليد 1970، في حي التفاح بشمال شرق غزة، قيادة كتائب القسام في المدينة بعد مقتل باسم عيسى في حرب 2021، قبل أن يقود كتائب القسام في قطاع غزة بعد اغتيال إسرائيل لمحمد السنوار في أيار/مايو 2025، بحسب مصدر مقرب لحماس.

وأشار الى أن الحداد هو “أحد مهندسي طوفان الأقصى”، وهو الاسم الذي أطلقته حماس على هجوم 2023، وأنه نجا سابقا من ست محاولات اغتيال إسرائيلية.

ومنذ اندلاع الحرب، لاحقت الدولة العبرية واغتالت العديد من القادة السياسيين والعسكريين لحماس في غزة ولبنان وإيران، يتقدمهم القائد العام للقسام محمد الضيف وخلفه محمد السنوار، وشقيق الأخير يحيى السنوار الذي كان رئيسا للحركة عند وقوع هجوم 2023، ورئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية أثناء زيارته طهران.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قتل الحداد هو “انجاز عملياتي مهم”. وقال في بيان “اليوم تمكنا من القضاء عليه”، مشددا على أن الجيش “سيواصل ملاحقة أعدائنا، وضربهم، ومحاسبة كل من شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر”.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي الى أن الحداد “من أقدم قادة حماس، إذ انضم إلى صفوفها في فترة تأسيسها وخلال سنوات نشاطه في المنظمة، لعب دورا مركزيا في حكم الإرهاب وتولى سلسلة من المناصب البارزة، من بينها قائد لواء مدينة غزة وقائد وحدات إضافية”.

وقال إنه كان “ضالعا في احتجاز عدد كبير من المختطفين الإسرائيليين لدى حماس. كما أدار منظومة احتجاز المختطفين… وأحاط نفسه بمختطفين إسرائيليين بهدف منع تصفيته”.

وقال المصدر المقرب من حماس إن الحداد “هو أحد مؤسسي جهاز مجد الأمني (جهاز أمن الحركة الذي أنشئ في 1987)، وقد أشرف على معظم عمليات تبادل الأسرى والتي كان أخرها عندما تم التوصل لاتفاق وقف النار” في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وخلال الحرب، قتل الجيش الإسرائيلي اثنين من أبنائه وهما صهيب ومؤمن، العضوان في حماس، بحسب المصدر ذاته.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس التي تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خطف المسلحون 251 شخصا واحتجزوهم رهائن في غزة، قبل أن يتم الافراج عنهم أحياء وأموات.

وردت إسرائيل بحرب غير مسبوقة على غزة أسفرت عن مقتل نحو 72757 شخصا، وفقا لأحدث إحصائية تصدرها وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم برعاية أميركية، تتواصل أعمال العنف في قطاع غزة حيث قتل 856 فلسطينيا بنيران إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن الجيش الٍإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده في المدة ذاتها.

جد-ع ز/كام/خلص