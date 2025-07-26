مقتل ستة أشخاص عند اقتحام مسلحين محكمة في إيران

afp_tickers

2دقائق

قتل ستة أشخاص على الأقل حين اقتحم مسلحون السبت مبنى محكمة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، على ما أفادت السلطة القضائية.

وذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية نقلا عن رئيس القضاء في المحافظة علي موحدي راد أن الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان أسفر كذلك عن إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا معظمهم مدنيون.

وذكر الموقع أن عدد القتلى جراء “الهجوم الإرهابي” ارتفع إلى ستة على الأقل.

وقال موحدي راد أن المهاجمين الثلاثة كانوا يرتدون سترات متفجرة وحاولوا اقتحام المبنى مدعين أنهم زوار.

وأضاف أن المسلحين الثلاثة “قتلوا بحسب ما أعلنت قوات مقر قدس التابعة للحرس الثوري الإيراني”.

وبين القتلى الستة، ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام كانوا يتولون حماية المبنى.

وقال علي رضا دليري، نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، إن المهاجمين ألقوا على المبنى قنبلة يدوية أسفر انفجارها عن مقتل عدة أشخاص في الداخل، من بينهم رضيع عمره سنة ووالدته.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن جماعة جيش العدل المتطرفة البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط أيضا في إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

ونشرت السلطة القضائية مقطع فيديو يظهر قوات الأمن تقترب من مكان الهجوم ضمن مجموعات.

وتقع محافظة سيستان بلوشستان المضطربة على مسافة نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران، وتشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.

وتشهد المنطقة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية متطرفة ومهربي مخدرات.

وفي واحدة من أعنف الحوادث، قُتل عشرة من رجال الشرطة في تشرين الأول/أكتوبر في ما وصفته السلطات أيضا بأنه هجوم “إرهابي”.

رخ/ريم-دص/ص ك