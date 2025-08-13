مقتل ستة اشخاص واصابة 43 آخرين في انقلاب حافلة تقل زوارا ايرانيين في جنوب العراق

قتل ستة اشخاص واصيب ما لا يقل عن أربعين زائرا ايرانيا، جراء انقلاب حافلة في جنوب العراق ليل الثلاثاء الاربعاء في البصرة، فيما كانوا متجهين الى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وفق ما اعلنت السلطات المحلية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي في بيان أن انقلاب حافلة على الطريق السريع الرابط بين بغداد والبصرة “أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين أثناء توجههم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام”.

واكد الفريجي لدى زيارته الجرحى بمرافقة القنصل الإيراني في البصرة “توفر جميع اشكال الدعم الطبي واللوجسني لضمان علاج المصابين بأفضل صورة ممكنة”.

واكد مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه أن بين القتلى ثلاث نساء وأن المصابين ايرانيون.

وتستقبل مدينة كربلاء الواقعة على مسافة 110 كلم جنوب بغداد هذا الأسبوع ملايين الزوار الشيعية القادمين من العراق وخارجه، لاسيما من إيران، لإحياء أربعينية الإمام الحسين، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم.

وأثر الحادثة دعت اللجنة الأمنية المكلفة بمتابعة زيارة الأربعين “جميع المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام التام بالسرعات المحددة وتجنب القيادة بسرعة عالية لما لذلك من مخاطر كبيرة على حياتهم وحياة الآخرين”.

وتعاني أغلب طرق البلاد من ضعف البنى التحتية، الأمر الذي ادى إلى وقوع حوادث مروعة خلال السنوات الماضية.

