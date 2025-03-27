مقتل شخصين في ضربات أميركية على محيط العاصمة صنعاء (الحوثيون)

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أعلنت وزارة الصحة اليمنية مقتل شخصين في غارات استهدفت مديريات عدة في محافظة صنعاء نسبها الإعلام التابع للحوثيين إلى الولايات المتحدة.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين ليل الأربعاء لخميس بوقوع “غارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة” و”ثماني غارات على مديرية سنحان” و”خمس غارات على مديرية بني حشيش” و”أربع غارات على مديرية خولان”.

وكذلك، أوردت القناة صباح الخميس أن “عدوانا أميركيا” استهدف مديرية آل سالم في صعدة معقل المتمردين في شمال اليمن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للمتمردين أنيس الأصبحي في منشور على منصة إكس سقوط “شهيدين وجريحين إثر العدوان الأمريكي على مقطع للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان”.

وأتى هذا غداة 17 غارة قال الإعلام التابع لحوثيين إن “العدوان الأميركي” شنها ليل الثلاثاء الأربعاء على محافظة صعدة معقل المتمردين في شمال اليمن.

وقالت وكالة “سبأ” للأنباء التابعة للمتمردين فجر الأربعاء إن “العدوان الأميركي استهدف مستشفى الرسول الأعظم لعلاج الأورام بمحافظة صعدة للمرة الثانية”.

ودانت وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين استهداف المستشفى معتبرة أنه “جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية ورصيد إجرامي للولايات المتحدة الأميركية يضاف لسجلها الأسود تجاه ما ترتكبه بحق اليمن أرضا وإنسانا”.

وقالت الوزارة إن الضربة أدت إلى إصابة مدنيين اثنين، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى “اتخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان البربري”.

وسبق أن تعرض المستشفى الذي قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إنه كان قيد الإنشاء في “مراحله الأخيرة من التجهيز” قبل أسبوع لضربات.

في المقابل، أعلن الحوثيون فجر الأربعاء عن “عملية عسكرية مشتركة استهدفت (…) القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسِها حاملة الطائرات الأميركية ترومان” مشيرين إلى استمرار “المواجهة والاشتباك لعدة ساعات”.

ومنذ 15 آذار/مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وفي ذاك اليوم، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذها غارات عدة على اليمن قالت إنها أودت بمسؤولين حوثيين كبار، وقال المتمردون من جهتهم إن تلك الضربات الأميركية قتلت 53 شخصا.

وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

ومذاك، تشهد المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن غارات تنسبها إلى الولايات المتحدة بوتيرة شبه يومية.

بور-م ل/غ ر