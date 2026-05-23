مقتل طفل و5 أفراد شرطة في هجوم إسرائيلي بشمال غزة

23 مايو أيار (رويترز) – قالت المديرية العامة لشرطة غزة اليوم السبت إن خمسة على الأقل من أفرادها وفتى عمره 13 عاما قتلوا وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا أمنيا في شمال القطاع، وذلك في وقت تكثف فيه إسرائيل هجماتها على الشرطة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت المديرية في بيان أن صاروخين أصابا موقعا للشرطة في منطقة التوام. والشرطة مكلفة بالحفاظ على الأمن في مناطق من غزة آلت السيطرة عليها إلى حماس عقب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد.

وصار أفراد الشرطة التي تديرها حماس، ويبلغ عددهم نحو 10 آلاف فرد، نقطة خلاف في المحادثات الرامية إلى المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، إذ تريد الحركة إدراجهم في قوة شرطة جديدة تحت مظلة الخطة لكن إسرائيل تعترض على مشاركة أي أفراد لهم صلات بحماس.

ووصلت تلك المحادثات إلى طريق مسدود بسبب رفض حماس إلقاء سلاحها، فضلا عن الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية على القطاع والتي يقول مسؤولو الصحة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 880 فلسطينيا منذ بداية الهدنة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن أربعة جنود قتلوا في هجمات لمسلحين خلال الفترة نفسها.

(تغطية صحفية رامي أيوب ونضال المغربي – إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران ومحمد عطية)