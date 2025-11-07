مقتل فتيَين فلسطينيَّيْن برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه قتل شخصين قال إنهما ألقيا زجاجات حارقة في قرية الجديرة بالضفة الغربية المحتلة ليل الخميس، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنهما في السادسة عشرة من العمر وإن الجيش احتجز الجثمانَين.

وجاء في بيان الجيش “في الليلة الماضية… تم التعرف على إرهابيين أضرما النار وألقيا زجاجات مولوتوف باتجاه طريق مدني رئيسي” في بلدة الجديرة شمال القدس.

وأضاف البيان أن “القوة المنتشرة في المنطقة قامت بتصفيتهما خلال ثوان”.

وأرفق الجيش البيان بمقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يظهر فيه شخصان يرميان جسما مشتعلا فوق جدار يشبه الجدار الفاصل بين منطقة الجديرة والطريق الذي يستخدمه الإسرائيليون.

ومع أن الجديرة تقع في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إلا أنها محاطة بطرق وأراض ضمّتها إسرائيل بحكم الأمر الواقع.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها “باستشهاد الطفل محمد عبد الله محمد اتيم (16 عاما) والطفل محمد رشاد فضل قاسم (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة شمال القدس، واحتجاز جثمانيهما”.

والأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي فتى آخر في بلدة اليامون قرب جنين شمال الضفة الغربية، قال إنه ألقى عبوة ناسفة باتجاه جنود إسرائيليين.

وفي بيان منفصل الجمعة، قال الجيش إنه قتل ثلاثة مسلحين واعتقل 60 “مطلوبا” هذا الأسبوع في الضفة الغربية.

تحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية حيث تصاعد العنف منذ اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023.

وقتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون مذاك 1001 فلسطينيا في الضفة بينهم العديد من المقاتلين، بحسب أرقام وزارة الصحة.

وخلال الفترة ذاتها، قتل 43 إسرائيليا على الأقل بينهم عناصر في قوات الأمن سواء في هجمات نفذها فلسطينيون أو عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية.

