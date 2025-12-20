مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في واقعتين منفصلتين أحدهما فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت بلاغا “باستشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16عاما) برصاص الاحتلال في قباطية، وتحتجز جثمانه”.

وذكرت الوزارة في بيان آخر “‘استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “إرهابيا” رشق جنوده بالحجارة “خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة قباطية… فرد الجنود بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا”.

وأضاف الجيش “خلال عملية أخرى في بلدة السيلة الحارثية، ألقى إرهابي عبوة ناسفة باتجاه الجنود، فرد الجنود بإطلاق النار عليه وتمكنوا من قتله”.

وأوضح الجيش أنه “لم تسجل أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في كلا الحادثين”.

