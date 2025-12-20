The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في واقعتين منفصلتين أحدهما فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت بلاغا “باستشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16عاما) برصاص الاحتلال في قباطية، وتحتجز جثمانه”.

وذكرت الوزارة في بيان آخر “‘استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “إرهابيا” رشق جنوده بالحجارة “خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة قباطية… فرد الجنود بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا”.

وأضاف الجيش “خلال عملية أخرى في بلدة السيلة الحارثية، ألقى إرهابي عبوة ناسفة باتجاه الجنود، فرد الجنود بإطلاق النار عليه وتمكنوا من قتله”.

وأوضح الجيش أنه “لم تسجل أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في كلا الحادثين”.

(تغطية صحفية علي صوافطة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية