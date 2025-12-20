مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

afp_tickers

3دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل فلسطينيين اثنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن أحدهما ألقى حجرا والآخر “مادة متفجرة” باتجاه الجنود.

وفي بلدة قباطية، جنوب جنين، توفي الفتى ريان أبو معلا البالغ 16 عاما “متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلا عن وزارة الصحة.

في وقت سابق، أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية دهمت البلدة وانتشرت في أرجائها.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عن عملية في قباطية، حيث “ألقى إرهابي حجرا باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار والقضاء على الإرهابي”.

وتابع الجيش أنه “بشكل متزامن”، وفي عملية أخرى في منطقة السيلة الحارثية غرب جنين، “ألقى إرهابي مادة متفجرة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق النار والقضاء على الإرهابي”.

وأفادت وكالة “وفا” بأن الشاب أحمد سائد زيود البالغ 22 عاما “استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في صدره”.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الجنود في كلا الحادثتين”.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وتصاعد العنف في المنطقة منذ بداية حرب غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل.

ولم يتراجع منسوب العنف رغم الهدنة الهشة السارية في قطاع غزة منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

منذ بدء حرب غزة، قُتل أكثر من ألف فلسطيني، بعضهم من المقاتلين، في الضفة الغربية على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية، وفقا للبيانات الإسرائيلية الرسمية.

ميل-تجغ/ح س/ب ق