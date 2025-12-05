مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

afp_tickers

3دقائق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة مقتل شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “استشهاد الشاب بهاء عبد الرحمن راشد (38 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة أودلا جنوب نابلس”.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع “إصابة شاب بالرصاص الحيّ بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن جنوده العاملين في أودلا أطلقوا النار وأصابوا شخصا بعد “وقوع مواجهة عنيفة ألقى خلالها إرهابيون الحجارة” في اتجاه القوات.

وقال شاهد العيان محمد الخاروف، وهو من سكان أودلا، لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية كانت تقوم بدورية في البلدة وألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على رجال كانوا يغادرون المسجد المحلي بعد صلاة الجمعة.

وأضاف الخاروف الذي كان داخل المسجد أن راشد قتل بالرصاص الحي في المواجهات التي أعقبت ذلك.

أفاد الجيش الإسرائيلي الجمعة بأنه استكمل عملية استمرت أسبوعين في شمال الضفة الغربية، مضيفا أنه قتل خلالها ستة مسلحين واستجوب عشرات من المشتبه بهم.

وتجمع عشرات الرجال، من بينهم والد الضحية، في مستشفى رفيديا في مدينة نابلس لتشييعه الجمعة، بحسب ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس.

ارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولم يتراجع منسوب العنف رغم الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس والتي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بينهم عدد من المسلحين، في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

فو-لبا/ح س/ب ق